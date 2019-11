Staat moet opnieuw beslissen over gratieverzoek moordenaar 't Koetsiertje

Minister Sander Dekker moet binnen twee maanden een nieuw oordeel geven over het gratieverzoek van Cevdat Yilmaz. De man die in 1983 zes mensen doodschoot in café 't Koetsiertje in Delft heeft voor de vierde keer gratie gevraagd aan de regering. Voor de vierde keer is dit afgewezen, maar volgens de rechtbank in Den Haag mag de minister de positieve adviezen van onder meer de strafrechter niet zo maar naast zich neer leggen. Daarom moet de minister binnen twee maanden met een nieuw oordeel komen.

Yilmaz werd voor de zes moorden tot levenslang veroordeeld, maar woont sinds 2014 onder toezicht buiten de gevangenis. De zesvoudig moordenaar heeft aangegeven dat hij graag met zijn familie naar Turkije wil emigreren. Om dit mogelijk te maken heeft Yilmaz om gratie gevraagd. Dit verzoek is tot vier keer toe afgewezen door de minister. De laatste afwijzing dateert van september. Yilmaz spande vervolgens een kort geding aan tegen deze beslissing. De rechtbank in Den Haag besliste dinsdag dat het laatste verzoek moet worden herroepen en dat de minister een nieuwe beslissing moet nemen.

De uitspraak van de voorzieningenrechter betekent niet dat minister Dekker (Rechtsbescherming) het gratieverzoek moet goedkeuren. In een eerder kort geding oordeelde de rechter dat de motivatie van de minister om het verzoek af te wijzen onvoldoende was. De minister herhaalde daarna de afwijzing, waarschijnlijk met nieuwe argumenten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil niets zeggen over dit geval.

Positieve adviezen

In april werd een verzoek tot gratie door de Staat afgewezen vanwege 'de schrijnende situatie van de slachtoffers en nabestaanden'. De rechter vond dat deze situatie niet opweegt tegen het belang van Yilmaz. Volgens het hof is er geen kans op herhaling en liggen er meerdere positieve adviezen om de schutter gratie te verlenen. De uiteindelijke beslissing tot gratie ligt altijd bij de minister, die dit bij Koninklijk Besluit moet nemen. Het enige wat de rechter daarom kan doen is beoordelen of de minister in alle redelijkheid de beslissing tot afwijzing van het gratieverzoek had kunnen nemen.

De rechter wees in haar uitspraak dinsdag ook al op de mogelijkheid dat de minister bij een herziening van de afwijzing nog steeds geen gratie verleent aan Yilmaz. Alleen mag de minister dit niet doen met de argumentatie die het voor de vorige afwijzing heeft gebruikt.

