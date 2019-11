Ministerie SZW: 'Einde van het jaar aanpak voor misstanden rondom arbeidsmigranten'

In de publicatie, eind september, vertelde een ex-werknemer van uitzendbureau Westflex dat hij soms dagen van zestien uur maakte. 'Mijn salaris werd soms niet of te laat uitbetaald. En als ik dan naar het uitzendbureau belde, hadden ze nooit tijd voor me.'

Een vijf maanden zwangere vrouw had het afgelopen zomer op een dag zó warm dat het voor haar geen doen was om te werken. 'Ik zei tegen mijn baas: ik ben zwanger, het is te warm voor mij, ik ga naar huis. Ik kreeg te horen: als je nu naar huis gaat, hoef je niet meer terug te komen', was haar relaas.

Inspectie onaangekondigd

Minister Koolmees laat weten dat de Inspectie SZW in de afgelopen periode verschillende meldingen heeft ontvangen over dit uitzendbureau. De inspectie wil echter niet zeggen of bij dit bedrijf onderzoek is of wordt gedaan.

Op de vraag van D66 of het klopt dat inspecties altijd van tevoren worden aangekondigd, antwoordt de minister: 'Dat is onjuist. De inspecties van de Inspectie SZW op het terrein eerlijk werk, zoals de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Arbeidstijdenwet, zijn onaangekondigd.'

Integrale aanpak

Daarnaast staat in de brief dat er gesprekken plaatsvinden met de betrokken ministeries, gemeenten, sociale partners en andere belanghebbenden. Voor het einde van dit jaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de integrale aanpak van de misstanden rondom arbeidsmigranten.