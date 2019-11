Verzekeraar: kerk Hoogmade kan herbouwd worden, maar parochie moet zelf beslissen

Donatus is een onderlinge verzekeringsmaatschappij voor kerken en monumenten. Bijna alle Nederlandse rooms-katholieke kerken zijn aangesloten bij het bedrijf, en vanuit de gezamenlijke premies worden de schades betaald. Vier medewerkers van Donatus zijn dinsdag bij de kerk, vertelt Van der Voorn. 'Twee bouwkundig technici en twee schadebehandelaars kijken hoe de kerk er bij staat. Hoe sterk zijn de muren? Kan de toren behouden blijven? Het zijn allemaal dingen die voor ons belangrijk zijn.'

Het is volgens Van der Voorn al duidelijk dat de schade in de miljoenen loopt. 'Hoe hoog de kosten precies oplopen hangt af van wat er nog te herstellen is. De kerk is dan wel verzekerd tegen herbouwwaarde, maar dat wil niet zeggen dat we zomaar geld uitkeren. Het bedrag komt alleen beschikbaar als hetzelfde wordt teruggebouwd.'

De brandweer is 24 uur na de brand nog altijd aan het nablussen. | Foto: Omroep West

Bisschoppelijke machtiging

Of dat gebeurt ligt niet aan Donatus. 'De parochie is de eigenaar van de kerk en het ligt er helemaal aan wat zij willen', legt de directievoorzitter uit. 'Bovendien is er bij een verbouwing of renovatie van een kerk altijd een bisschoppelijke machtiging nodig.' Het bisdom houdt op die manier toezicht op de kerken.

Donatus doet ook onderzoek naar de oorzaak van de brand. 'De grote vraag is natuurlijk hoe het vuur is ontstaan', vertelt Van der Voorn. 'Als we dat weten, dan weten we ook wie aansprakelijk is voor de brand. Dan weten wij of we de schade kunnen verhalen op het schildersbedrijf dat in de kerk aan het werk was.'

LEES TERUG: Zo verliep de verwoestende kerkbrand in Hoogmade