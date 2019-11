Koeweitse sjeik niet meer welkom in Noordwijks hostel

De Koeweitse sjeik Jassem-al-Mutawa komt niet meer naar Stayokay in Noordwijk. Het hostel heeft de conferentie geannuleerd na commotie die rond de sjeik was ontstaan.

De rechtse groepering Identitair Verzet voerde afgelopen weekend actie rond het hostel. Ze hingen posters op en deelden flyers uit om te waarschuwen voor de komst van de sjeik. Ook bezorgden ze een brief bij Stayokay. 'Wij meldden hierin dat als deze man mag spreken, wij de komende tijd nog meermalen van ons zullen laten horen', schrijft Identair Verzet op hun site.

Al-Mutawa zou spreken op een conferentie over gezin en opvoeding van 13 tot 15 december. De sjeik is volgens de actiegroep en het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) omstreden, omdat hij antisemitisch is en voor kindhuwelijken zou zijn.

'Zoveel commotie om hem'

Stayokay was van te voren niet op de hoogte van de inhoud van de conferentie, zegt een woordvoerder van het hostel. 'Er was een studieweekend geboekt. Nu blijkt dat er zoveel commotie om hem is, heeft het een ander karakter gekregen en vinden we het geen studieweekend meer. Daarom is de bijeenkomst geannuleerd.'

Of de actie van Identitair Verzet hen heeft doen besluiten de conferentie te annuleren? 'We zaten al met elkaar om tafel: wat betekent dit voor onze gasten en medewerkers? De actie van Identitair Verzet helpt daarbij niet mee.'

Onderzoek naar sjeik gaat door

Ook de gemeente Noordwijk maakte zich zorgen over zijn komst en besloot onderzoek te doen naar deze man. Ondanks de annulering van het bezoek aan Stayokay, gaat dit onderzoek nog gewoon door. 'Het is een zwaar onderzoek. We denken erover na: willen we zo’n meneer in Noordwijk?' De woordvoerder kan niet zeggen of hij op een andere plek in Noordwijk komt spreken. De stichting die de bijeenkomst organiseert, is niet bereikbaar voor een reactie.