Tasjesdieven slaan toe vanaf rijdende scooter

Een 60-jarige vrouw uit Voorburg is hardhandig beroofd van haar handtas. Twee mannen op een scooter zijn achter haar komen rijden. In het voorbijgaan heeft één van hen de tas van de schouder van het slachtoffer getrokken.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

De beroving vindt plaats op vrijdag 11 oktober rond 19.00 uur in de Van Wassenaerstraat in Voorburg. Op camerabeelden is te zien hoe de scooter achter de vrouw komt rijden en hoe de tas wordt gestolen. Het slachtoffer rent nog achter de dieven aan, maar die rijden hard weg door de Von Geusaustraat.

In de tas zaten persoonlijke spullen, een telefoon en geld. De vrouw heeft een pijnlijke schouder overgehouden aan de beroving. De politie hoopt dat iemand de mannen op de scooter herkent of ze heeft gezien in Voorburg op vrijdagavond 11 oktober.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem