Woningbrand mogelijk gesticht met gekocht flesje benzine

De brand bij een woning aan de Mariottestraat in Den Haag is aangestoken, blijkt uit onderzoek van de politie. Een paar minuten voor de brandstichting is bij een benzinestation om de hoek een klein flesje benzine gekocht. Een man en een vrouw zijn daarbij in beeld. Omdat de brand vlak daarna is aangestoken met brandbare vloeistof, denkt de politie dat de twee betrokken zijn bij de brandstichting.

it is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

De brand wordt ontdekt op maandagavond 14 oktober om 23.55 uur. De bewoners van het huis liggen al te slapen, als ze plotseling worden gewekt door buren die zien dat er brand woedt bij de voordeur. Eén van de bewoners komt snel uit bed en weet het vuur te blussen met emmers water.

Door het snelle optreden van de bewoner en de brandweer is erger voorkomen: in de omliggende woningen lagen meerdere mensen te slapen. Als de brand niet snel was geblust of was overgeslagen, had het fataal kunnen aflopen. Uit onderzoek blijkt dat er brandbare vloeistof door de brievenbus is gespoten en dat dat is aangestoken.

Benzine gekocht

De politie heeft onderzocht wie er op het moment van de brandstichting in de buurt van het huis waren. Daaruit zijn een man en een vrouw naar voren gekomen. Ze zijn om 23.47 uur, acht minuten voor de brandmelding, bij het Esso tankstation aan de Valkenboslaan gefilmd. De vrouw wijst naar een fles brandbare vloeistof die buiten staat, de man pakt de fles en gaat ermee naar de kassa. De fles wordt gescand, maar hij besluit om hem niet te kopen.

De man loopt weer naar buiten, vindt een plastic flesje in een vuilnisbak en vult dat met benzine. Bij de kassa rekent hij het af en aan zijn lichaamstaal is te zien dat hij het nodig heeft voor zijn brommer of scooter. Daarna loopt hij naar buiten, in dezelfde richting als waar de vrouw naartoe is gegaan. Het is vanaf daar nog geen twee minuten lopen naar het huis aan de Mariottestraat. De brandmelding komt ongeveer vijf minuten later. De politie heeft sterk het vermoeden dat de twee bij de brandstichting betrokken zijn.

Motief onduidelijk

Het motief is nog niet duidelijk. De bewoner zegt geen conflicten te hebben. Daarom komt de recherche graag in contact met mensen die meer weten over een mogelijk motief. Ook mensen die de man en de vrouw herkennen, worden gevraagd zich te melden.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem



In de buurt van de plaats delict wonen veel mensen van Poolse afkomst. Op de website van de politie is een Poolse vertaling van dit bericht te vinden. Kliknij tutaj, aby zobaczyc polskie tlumaczenie.