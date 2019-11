Verdachten van steekpartij tijdens Leidens Ontzet zijn gefilmd

De politie is op zoek naar drie mannen die zijn betrokken bij een vechtpartij en een steekincident tijdens Leidens Ontzet. Daarbij is een 23-jarige man met een mes in zijn rug gestoken. De mannen zijn onderdeel van een grotere groep en zijn gefilmd door bewakingscamera’s.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

De 23-jarige man is op vrijdag 4 oktober rond 2.00 uur ’s nachts met drie vrienden in het centrum van Leiden, waar op dat moment Leidens Ontzet wordt gevierd. Twee vrienden hebben gedronken, het slachtoffer en een andere vriend zijn nuchter gebleven. Op de Turfmarkt ontstaat er een woordenwisseling met een andere groep mannen. Het is niet precies duidelijk waar dat over gaat.

Tijdens het conflict slaat één van de vrienden van het slachtoffer een man uit de andere groep. De 23-jarige man komt tussenbeide, zegt dat zijn vriend heeft gedronken en dat hij geen problemen wil. Daarna gaat beide groepen uit elkaar en lijkt de kous af.

Man in rug gestoken

Even later komen de groepen elkaar weer tegen op de Haarlemmerstraat. De groep van de man die is geslagen is dan een stuk groter: er zijn in plaats van 4 nu ineens 7 à 8 mannen. Ze gaan direct de confrontatie aan met de groep van het 23-jarige slachtoffer. Er ontstaat een vechtpartij tussen verschillende personen.

Eén van de mannen haalt een mes tevoorschijn en zwaait daarmee in het rond. De nuchtere man wil opnieuw de situatie sussen, maar wordt dan in zijn rug gestoken. Hij loopt een flinke steekwond op en nog wat andere verwondingen, waaronder een scheur in zijn wenkbrauw.

Bewakingsbeelden

Op beelden zijn drie mannen te zien die bij de vechtpartij en het openlijk geweld zijn betrokken. Het lijkt erop dat ze zijn opgetrommeld door de groep die eerder op de Turfmarkt een woordenwisseling had met de groep van het slachtoffer. Ze rennen vanaf het Kort Rapenburg naar de Blauwpoortsbrug. De politie hoopt via de beelden van de drie mannen bij de complete groep uit te komen.

De man die zou hebben gestoken, loopt achteraan. Hij draagt een bordeauxrood trainingspak met een capuchon van het merk Nike. Hij is 20 tot 22 jaar oud en rond de 1,85 meter lang. Hij heeft een kort afro-kapsel met opgeschoren zijkanten en een kort ringbaardje. Daarnaast is er nog een man bij met een lichtgrijs trainingspak, en een ander met een witte trui met capuchon.

Weet u wie de mannen zijn?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem