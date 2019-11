Wie weet meer over de vermissing van Karin Heemskerk?

De 51-jarige Karin Heemskerk uit Leiden is al ruim anderhalve week vermist. De politie en mensen uit haar omgeving maken zich ernstige zorgen over haar. Mensen die haar na 27 oktober hebben gezien of die weten waar ze nu is, worden gevraagd zich te melden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

Karin Heemskerk zou op zondagavond 27 oktober in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp zijn geweest. Daar is met haar pinpas een parkeerkaartje afgerekend. Vermoedelijk is ze tussen 22.00 en 22.30 uur thuisgekomen aan het Jeltje de Bosch Kemperpad in Leiden. Waarschijnlijk heeft ze haar woning om 23.45 uur verlaten. Daarna ontbreekt elk spoor van de vrouw.

Ze is mogelijk vertrokken met haar Toyota Aygo met kenteken 35-ZK-SK. De auto is zwart en heeft opvallende zilvergrijze strepen op het dak en op de motorkap. De politie wil graag weten waar die auto nu is, of wie hem na 27 oktober nog ergens heeft gezien. Daarnaast is alle informatie over de verdwijning en de huidige verblijfplaats van Karin Heemskerk welkom bij de recherche.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem