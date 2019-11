Facebookmishandelaar ontkent, drie rechters buigen zich over de zaak

De 27-jarige Bilal B. moet zich woensdag weer voor de rechter verantwoorden in verband met het mishandelen van zijn 8-jarige neefje, dat hij live uitzond via Facebook. Kijkers zouden op 4 augustus hebben gezien hoe de verdachte in een huis in Leiden het jongetje onder meer schopte, kneep en aan zijn been trok. Zelf ontkent hij, zegt zijn advocaat Peter de Water.

'Het kindje zegt ook dat er niets is gebeurd. En ik heb geen letsel gezien', stelt De Water. Daarom gaat de advocaat de rechter vragen de voorlopige hechtenis van zijn cliënt op te heffen of te schorsen. Op de opmerking dat de mishandeling toch is uitgezonden en te zien was op Facebook, reageert de advocaat: 'Ik heb die beelden bij de politie inmiddels ook gezien en die zijn heel vaag hoor.'

In augustus komt de politie toch via die beelden op Facebook uit bij de verdachte. Meerdere personen uit het hele land vertellen agenten dat er een mishandeling te zien is. Een speciaal digitaal team van de politie gaat ermee aan de slag. Op basis van voorwerpen die in het huis liggen, weten agenten het adres in het centrum van Leiden te achterhalen.

Wakker gehouden door te schreeuwen

Als agenten het betreffende huis binnengaan, zien ze daar Bilal B. en het slachtoffer. Bilal woont niet in het huis, hij zou namelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt B. ervan dat hij zijn neefje heeft geschopt, geslagen maar ook wakker heeft gehouden door te schreeuwen. Het OM wil dat de verdachte psychisch wordt onderzocht, maar daar werkt hij niet aan mee.

In eerste instantie zou de zaak behandeld worden in een zogeheten snelrechtzitting. Daar wordt voor gekozen als het om een juridisch gezien relatief eenvoudige zaak gaat. Maar tijdens de zitting bleek het allemaal toch ingewikkelder dan gedacht. Daarom is de zaak doorverwezen naar de meervoudige kamer. Dat betekent dat drie rechters de zaak nu gaan bestuderen.

'Nog nooit meegemaakt'

Het live uitzenden van een mishandeling op Facebook komt niet vaak voor. Persrechter Elianne van Rens gaf tijdens de eerdere zitting aan dat het uitzonderlijk is. 'In Den Haag heb ik zo'n zaak nog niet meegemaakt. Ik denk dat het hier de eerste keer is dat iemand wordt vervolgd, omdat hij via een livestream een mishandeling openbaar heeft gemaakt.'

Facebook heeft na de mishandeling laten weten de veiligheid van kinderen serieus te nemen en samen te werken met de politie. 'Zoals te lezen is in onze richtlijnen staan we geen video's of foto's toe waarin kindermishandeling te zien is. De video is verwijderd. We werken samen met de politie en ondersteunen hen op alle mogelijke manieren.' Volgens de advocaat van de verdachte zou Facebook nog meer beelden in handen hebben en zou het bedrijf gevraagd zijn ook die beelden te overleggen.

