Half jaar cel geëist tegen vrouw (41) voor ontucht met 14-jarige jongen

Die aandacht meende ze te kunnen vinden bij een zoon van een vriendin. Een afspraakje om samen naar de bioscoop te gaan leidde tot seksuele handelingen. Tijdens de zitting erkende de Alphense de ontuchtige handelingen. 'Het spijt me zo', kon ze tussen de huilbuien door nog uitbrengen.

Eerder verklaarde de vrouw bij de politie dat ze het slachtoffer een leuke jongen vond voor haar zoon om mee te spelen. Ook vertelde ze de agenten dat ze had gezocht naar aandacht. 'Dat was belangrijker dan seks', zei de vrouw tijdens haar verhoor. De rechter wees erop dat de vrouw daarbij voortvarend te werk was gegaan. 'Het is niet zo dat u bent ingegaan op zijn avances, maar hij is ingegaan op uw avances', zei hij tegen de Alphense. 'U had de leiding.'

'Slachtoffer gaat hier last van krijgen'

Het OM vindt een gevangenisstraf voor de vrouw onvermijdelijk. 'Hoge celstraffen zijn niet ongebruikelijk voor dit soort ontuchtige handelingen', zei de officier van justitie bij de rechtbank. 'De kans is heel erg aanwezig dat het slachtoffer hier last van gaat krijgen. Voor hem is het geen incident, maar bepalend voor zijn seksuele ontwikkeling.'

Volgens het OM zou de vrouw het slachtoffer ook foto’s van haar borsten en haar vagina hebben laten zien. Dat ontkent ze. Haar advocaat vroeg de rechtbank om de Alphense alleen een werkstraf te geven. Over twee weken doet de rechter uitspraak.

