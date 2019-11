Westlands bedrijf krijgt miljoen euro voor olifantengras: 'Zo kunnen we klimaatproblemen vertragen'

Met een grote bos lange stengels van minimaal twee meter komt Jan-Govert binnen in het hoofdkantoor van Vibers in Honselersdijk. 'Kijk, dit is dus olifantengras. Van de week vers geplukt', vertelt hij met een grote grijns. 'Het gras kan nog veel langer worden, zo'n 3,5 meter. Goed voor olifanten om zich achter te verstoppen.'

Zo'n tien jaar geleden begon Van Gilst met het ontwikkelen van zijn bedrijf. 'Tijdens een reis door Borneo zag ik dat massaal bomen werden gekapt en stranden bezaaid waren met plastic. Ik kon het niet loslaten, daar wilde ik iets mee.'

Opschalen dankzij miljoen

Jan-Govert, die zelf uit Hellevoetsluis komt, stopte met zijn baan in de ICT en bedacht een plan aan de keukentafel. 'Ik wilde duurzame grondstoffen gaan telen. Ik had in eerste instantie bamboe in mijn hoofd, maar daar bleken allerlei nadelen aan te kleven. Het gebruikt veel water, woekert en je hebt speciale oogstmachines nodig. Ik ben naar de Wageningse Universiteit gestapt en heb om hulp gevraagd. Zij adviseerden: ga met olifantengras aan de slag. Dat bevat namelijk geen eiwitten en dat is essentieel, omdat die voor verkleuring zorgen.'

Inmiddels staat zijn bedrijf Vibers als een huis. Van Gilst sleepte de Zuid-Holland Duurzaamheidsprijs in de wacht en kreeg dit najaar een investering van stichting Doen, onderdeel van de Postcode Loterij, van liefst een miljoen euro. 'Nu kunnen we opschalen en onze producten echt aan de wereld laten zien.'

Klimaatproblemen

Het olifantengras - ook wel de superheld onder de gewassen genoemd - is oorspronkelijk afkomstig uit Azië, maar Jan-Govert wil elk braakliggend stuk grond in Nederland ook beplanten. 'Er groeit inmiddels honderd hectare hier in Nederland.'

Volgens hem is het gras de absolute toekomst, als we de klimaatproblemen willen vertragen. 'Het olifantengras neemt vier keer zoveel CO2 op als een groot bos en kan je hele huis verwarmen. Het is een utopie om alles van olifantengras te maken, maar je kunt er wel heel veel mee vervangen.'

Potjes en schaaltjes

Je kunt namelijk van alles maken met het gras. 'We zijn begonnen met papier en karton. Daarnaast is de grondstof in combinatie met een restproduct uit de aardappelindustrie uitstekend geschikt voor het maken van bioplastic.'

In Jan-Goverts kantoor liggen als voorbeeld daarvan tal van bakjes, schaaltjes en potjes. 'Steeds vaker kiezen ondernemers voor producten - variërend van verpakkingen, doosjes of bloempotten - gemaakt van olifantengras, zeker hier in het Westland.'