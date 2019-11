Vrijspraak voor man die zichzelf in brand dreigde te steken

Dreigen om jezelf in brand te steken of dat dreigement uitvoeren zonder gevaar voor anderen, is op zich niet strafbaar. Dat oordeelde de Haagse rechtbank dinsdagmiddag in een rechtszaak tegen de 30-jarige Rafi K., een man van Syrische afkomst die in Gouderak woont. De rechter sprak de man vrij.

K. was op 5 maart van dit jaar van plan om zichzelf in brand te steken voor het gemeentehuis van Krimpenerwaard in Bergambacht. Hij had dit dreigement geuit in het politiebureau. Even later werd hij aangehouden in zijn auto met meerdere flessen benzine aan boord. Aan het dreigement ging een conflict over een uitkering vooraf. Dat conflict tussen de Syriër en de gemeente Krimpenerwaard is inmiddels opgelost.

De meest dramatische uitkomst van zo’n dreigement kan zijn dat iemand zichzelf om het leven brengt, maar zelfmoord plegen is in Nederland niet strafbaar, aldus de rechtbank. Bovendien had het Openbaar Ministerie (OM) in de aanklacht niet opgenomen dat de mogelijke brandstichting gevaar zou kunnen opleveren voor andere personen of voor gebouwen.

Geen celstraf en locatieverbod

Het OM eiste 28 dagen celstraf, gelijk aan het aantal dagen dat de Gouderakker in voorarrest had doorgebracht. De officier van justitie liet een eerdere strafeis om de man te laten behandelen vallen, omdat de reclassering een behandeling voor de verdachte niet zag zitten vanwege zijn houding. Verder wilde het OM graag zien dat een contact- en locatieverbod zou worden opgelegd aan de Syriër voor een aantal gemeentehuizen in de regio. De celstraf en het contact- en locatieverbod zijn nu van de baan, omdat de rechtbank de man vrijsprak.

LEES OOK: Botenbrandstichter uit Maasland blijft nu voorlopig wél in cel