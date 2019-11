Omwonenden afgebrande kerk Hoogmade mogen huis weer in, kerkterrein blijft dicht

Brand in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Hoogmade. | Foto: Regio 15

Burgemeester Kaag en Braassem over de kerkbrand in Hoogmade

Omwonenden van de afgebrande kerk in Hoogmade mogen weer naar huis. Dat heeft burgemeester Marina van der Velde van de gemeente Kaag en Braassem dinsdagavond gezegd op een bijeenkomst. Een constructeur heeft met een hoogwerker de overgebleven delen van de afgebrande kerk bekeken en geconcludeerd dat het deel richting de straat en woningen stabiel is. 'Ook de straat is weer vrijgegeven', zegt de burgemeester.

Het gaat om vijf woningen die weer veilig bewoond kunnen worden na de brand die een groot deel van de kerk verwoestte. De kerktoren blijkt na het onderzoek ook stabiel te zijn. Alleen de linkerzijde en de achterwand van de kerk zijn nog instabiel, zodoende blijft het kerkterrein afgesloten. 'Daardoor blijft ook de pastorie afgesloten, de bewoners van dit huis blijven nog bij iemand in het dorp logeren.' Ook de begraafplaats blijft voorlopig nog afgesloten.

Volgens de burgemeester heeft de gebeurtenis enorme impact op het dorp. 'Mensen stonden gisteravond huilend naast me, voor heel veel mensen betekent deze plek heel veel.' Het is nu aan het kerkbestuur om te beslissen of de kerk opnieuw opgebouwd wordt. 'Dat volgen we op de voet, maar dat is niet aan ons', aldus Van der Velde. 'De rol van de gemeente is de veiligheid van de omgeving te waarborgen, dat hebben we gedaan.'

Kerkdienst in aula school

Voor kerkgangers is er een tijdelijk alternatief voor de kerkdienst van aankomende zondag. Die kerkdienst vindt namelijk plaats in de aula van de basisschool in het dorp. Voor kerkdiensten na aankomend weekend, wordt nog een oplossing gezocht.

LEES TERUG: Zo verliep de verwoestende kerkbrand in Hoogmade