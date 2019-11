'Provincie, hoe staat het nu met de Duinpolderweg?'

Directeur Aad Vollebregt van de Gebroeders Van der Reep in Hillegom maakt zich grote zorgen over de voortgang van de aanleg van de Duinpolderweg. De weg moet de Bollenstreek beter bereikbaar maken. 'Ik zou graag aan de provincie willen vragen: wat doet u eraan om de Duinpolderweg te realiseren?', vraagt de baas van het vaste plantenbedrijf dinsdagavond aan provinciebestuurder Floor Vermeulen (VVD, Verkeer en Vervoer).

'Elke dag beter. Zuid-Holland.' is de titel van het coalitieakkoord van Zuid-Holland van VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA. Het idee is dat zelfs het akkoord beter kan, met de input vanuit de provincie.

Dinsdagavond ging het provinciebestuur in de Haagse miniatuurstad Madurodam in gesprek met vertegenwoordigers en inwoners uit de regio om de plannen te verbeteren. In elk geval is het de bedoeling om het hoofdlijnenakkoord concreter te maken. 'Jij mag het zeggen!', luidt het credo.

'De poort naar Europa'

Een van hen is Aad Vollebregt uit Hillegom, die meedoet aan de interactieve dialoog over bereikbaarheid. Vollebregt vindt de afwachtende opstelling van de provincie bij de aanleg van de Duinpolderweg maar niks. 'Als je vanuit Noord-Hillegom dan naar de A4 gaat - dat is de poort naar Europa - duurt dat uren. Zo'n Duinpolderweg zou een enorme kortsluiting betekenen naar die A4 en dat is voor veel bedrijven aan die kant van groot belang', betoogt Vollebregt.

De directeur van het vaste plantenbedrijf beschrijft de noodzaak van de weg: 'Nu moet al het vrachtverkeer door Hillegom heen. Dus ik zou graag aan de provincie willen vragen: wat doet u eraan om de Duinpolderweg te realiseren?'

'Noord-Holland heeft echt een heel slecht plan'

'Wij doen er als Zuid-Holland alles aan', reageert gedeputeerde Floor Vermeulen. 'We hebben een jaar geleden een besluit genomen om die Duinpolderweg aan te gaan leggen. Noord-Holland had dat besluit ook genomen, maar inmiddels zijn er verkiezingen geweest en zeggen ze: We gaan maar een deel van die weg aanleggen, we stoppen bij de provinciegrens.'

Vermeulen is niet blij met het standpunt van Noord-Holland. 'Dat vinden we als Zuid-Holland echt een heel slecht plan, want dan kun je deze betere verbinding tussen de Bollenstreek en de A4 niet aanleggen. Dat is slecht voor de Bollenstreek en slecht voor Zuid-Holland, dus wij zijn met smart aan het wachten tot Noord-Holland nou eens duidelijkheid gaat geven of ze echt willen stoppen met het project óf dat ze het ook belangrijk vinden voor de economie, de bereikbaarheid, de woningbouw en ermee door willen gaan.'

Onbevredigend

Vollebregt vindt het antwoord van Vermeulen onbevredigend. 'Ik zou graag wat meer druk van Zuid-Holland op Noord-Holland uitgeoefend willen zien. Als dat zou kunnen, heel graag. Ik realiseer me dat er een spanningsveld is, maar we zitten er heel erg op te wachten.'

'Waar we druk uit kunnen oefenen, gaan we dat natuurlijk gewoon doen. Dat doen we vooralsnog met stille diplomatie, maar als dat niets oplevert dan gaan we de druk opvoeren', belooft Vermeulen aan Vollebregt.

Vooral bestuurders, weinig burgers

Tijdens de bijeenkomst in Madurodam wordt niet alleen gesproken over bereikbaarheid. Ook de thema's duurzaamheid, bedrijvigheid, natuur, steden & dorpen en gezondheid & veiligheid komen aan bod.

Opvallend is dat er naast de provinciebestuurders en ambtenaren, vrij weinig animo is van burgers uit Zuid-Holland, terwijl de bijeenkomst ook bedoeld is om nu de inwoners aan het woord te laten. De bijeenkomst wordt wel goed bezocht door wethouders uit onder andere Den Haag, Rijswijk en Wassenaar en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals Veilig Verkeer Nederland en de ANWB.

Idee insturen per mail of telefoon kan ook

De tweede bijeenkomst waarbij het provinciebestuur in gesprek gaat, is op dinsdagmiddag 12 november vanaf 14.00 uur in de Maassilo in Rotterdam.

Voor wie daar ook niet bij kan zijn, maar wel een goed idee heeft voor Zuid-Holland: ideeën kunnen ook per mail of telefoon aan de provincie worden doorgegeven, zodat deze input mee kan worden genomen in de plannen voor het komende jaar.

