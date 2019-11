100 jaar radio: 'Radio zal voor mij altijd blijven bestaan'

Weerman Huub Mizee vertelt over zijn werkzaamheden tijdens de viering van 100 jaar radio in het Kurhaus. | Foto: Omroep West

'Radio zal voor mij altijd blijven bestaan', zegt een man tegen iemand anders. Bezoekers praten onderling veel over de betekenis van radio, tijdens de viering van het feestje '100 jaar radio' in het Kurhaus op Scheveningen. Ze kletsen over piratenzenders en waarom zelfs nu radio een belangrijke rol in hun leven speelt. Voor sommigen is de zender een huisvriend voor anderen een steun in de file.

Ter gelegenheid van '100 jaar radio' zond Radio West woensdag 6 november de hele dag live uit vanuit het Kurhaus. Daar was het gezellig druk met bezoekers die Idzerda Day, de feestdag van de Haagse radiopionier Hanso Idzerda, hebben meegevierd. Er waren veel live optredens, bezoekers konden zelf jingles inspreken en kijken hoe radio gemaakt wordt.

En het publiek was niet alleen aan het kijken. De voetjes gingen ook van de vloer.

Waarom is het 6 november Idzerda Day!

Hanso Idzerda was een technicus, die al tijdens de Eerste Wereldoorlog experimenteerde met zendapparatuur. In februari 1919 liet hij in de Jaarbeurs in Utrecht een klein wonder horen. Hij had zelf apparatuur gebouwd, waarmee hij spraak en muziek de ether in kon sturen, die op een andere plek en via een speciale ontvanger konden worden beluisterd. Daaropvolgend vroeg hij een zendvergunning aan, om op 6 november te starten met geregelde uitzendingen. Idzerda stopte in 1935 met uitzenden. De nazaten van Hanso Idzerda zijn ook aanwezig in het Kurhaus en worden toegesproken door radio-icoon Frits Spits. Ze kregen een plaquette overhandigd.

De vader van Mien

Het was dus Hanso Idzerda die op 6 november 1919 de eerste radio-uitzending van Nederland verzorgde. Maar dat deed hij niet helemaal alleen, er waren meer mensen bij betrokken. Zoals de vader van Mien Huisman, die in het kamerorkest speelde tijdens die uitzending aan de Beeklaan. Hij was pianist van het orkest.

Optredens

Er zijn de hele dag optredens van artiesten. George Baker, Bill Baker's Big Band (geen familie), René van Kooten, Tess et les Moutons en vele anderen.

Ze traden niet op maar waren wel in de studio. En daarna gingen ze in de photobooth, de meiden van OG3NE

Al bijna vijftig jaar staat George Baker op het podium. De Waddinxvener viert dat binnenkort met een concert in het Kurhaus. Vandaag nam hij al een voorproefje.

Het dak ging eraf toen Carolina Dijkhuizen op het podium stond. De zangeres liet een voorproefje horen van haar show over de Queen of Disco, Donna Summer. Toepasselijk zong ze 'On the radio".

April Darby, de Haagse musicalster en zangeres is een echte duizendpoot. Ze speelde de hoofdrol in de hitmusical The Bodyguard, had een uitverkochte theatershow April Darby live en is de stem van Nala in de Nederlandse versie van de Disneyfilm The Lion King. Vanuit het Kurhaus zingt ze live I'm Every Woman van Whitney Houston.

Musicalster René van Kooten speelt live vanuit het Kurhaus zijn nieuwe nummer Early Bird, over zijn te vroeg geboren dochtertje.

De Haagse band Tess et les Moutons tranen hebben volgens Leo Blokhuis de zomerhit van 2019 met hun nummer 'Mon Paris'. Ze spelen het live vanuit het Kurhaus.

Het was één van de populairste Haagse beatgroepen van de jaren zestig: The Motions. Anderhalve maand geleden kwam hun nieuwe album 'Recorded', met oude én nieuwe nummers. Live in het Kurhaus spelen ze Got a little bit of Heaven.

Al 33 jaar blaast de Bill Baker's Big Band een vrolijk deuntje mee! Met heerlijke swingmuziek kunnen zelfs een aantal bezoekers niet stil blijven zitten.

Herinneringen van presentatoren



Tom Blomberg

De Dikke Blomberg was zijn bijnaam. Hij kreeg de bijnaam van Frits Spits omdat hij een wandelende popencyclopedie was. Radiomaker Tom Blomberg opende zijn programma's steevast met zijn eigen zinsnede 'Hallekidee hallo!

Bart van Leeuwen

Veronica, Radio 5, 538, Radio Mi Amigo, het lijkt of radio-icoon Bart van Leeuwen overal heeft gewerkt. Hij heeft genoeg verhalen en herinneringen om op te halen. Luister zelf.



Ferry de Groot

Ferry de Groot is ook een iconische radiomaker. Samen met compaan André van Duin maakte hij de Dik Voor Mekaar Show. Het was een programma dat alle radioregels aan de laars lapte: de Dik Voor Mekaar Show. Dit legendarisch radioprogramma werd tussen 1973-1985 en 2000-2003 wekelijks uitgezonden.

Frits Spits

Frits Spits is vorige week uitgeroepen tot de belangrijkste radiomaker van de afgelopen 100 jaar. De presentator maakte furore met radioprogramma’s als De Avondspits en Tijd voor Twee en presenteert momenteel De Taalstaat op NPO Radio 1. Voor 100 jaar radio mocht hij een plaquette overhandigen aan de kleinkinderen van Hanso Izerda. En Frits Spits mocht achter de microfoon kruipen, als gast.

30 jaar Huub Mizee

'Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?' Niet alleen een liedje maar ook een vraag die Omroep Westweerman al dertig jaar lang dagelijks beantwoord. En vandaag is onze Huub in het Kurhaus aanwezig om aan alle luisteraars te vertellen over zijn vak. Wang het weer, Huub raakt er nooit over uitgepraat.

Ron Davids

Er worden veel herinneringen opgehaald aan de goede oude tijd door oud radio-collega's zoals Ron Davids en Ron Fresen.

Ron Fresen

Ron Fresen, nu bekend als politiek verslaggever. Oorspronkelijk een échte Haagse radiojongen die mede aan de wieg stond van Radio West.

Opening Izerda Day

Izerda Day werd officieel geopend door Hans Hogendoorn. Hij is de stem van Radio 1, onder andere van 'Buiten is het 5 graden, binnen zit.......'

Lerarenstaking en photobooth

Het is gezellig druk in het Kurhaus. Er zijn veel kinderen met opa's en oma's. Een leuk uitje als de juffen en meesters toch staken. En dat kan je ook laten vastleggen in de photobooth.

Oude radioapparatuur

Het initiatief voor deze dag kwam van de VRZA; de Vereniging Radio Zend Amateurs, die al in 2016 begonnen zijn met de voorbereidingen. Voor veel bezoekers zijn de tafels vol met oude radio apparatuur een feest der herkenning. 'Zo'n radio had mijn vader ook en hij bouwde ook zelf radio's', herinnert zich een man. 'Ik keek hier vroeger altijd naar al die oude zendschepen die voor de kust lagen', vertelt een ander weemoedig.

Afscheid Leen Huisman

Twaalf jaar voor zijn geboorte was de eerste radio uitzending. Toch heeft onze Leen Huisman (88), als oudste dj van Nederland er heel wat uren achter de microfoon opzitten. Daar komt zondag een einde aan als hij voor de laatste keer De Ouwe Joekel presenteert. In het Kurhaus kunnen fans vandaag met kaarten en cadeautjes afscheid nemen. En dat was een emotioneel afscheid met speciaal voor Leen een optreden van Bill Baker's Big band.

