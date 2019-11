LIVESTREAM: Vier 100 jaar radio met Omroep West in het Kurhaus

Het is 6 november 1919 als Hanso Idzerda vanuit zijn huis in Den Haag de allereerste radio-uitzending ter wereld maakte. Woensdag wordt dit de hele dag vrolijk gevierd in het Kurhaus op Scheveningen en jij kan er bij zijn op 'Idzerda Day'. De presentatoren van Radio West en Den Haag presenteren live en er zijn veel optredens en gasten. Of kom zelf gezellig langs in het Kurhaus.

Kijk hier live mee naar de uitzending vanuit het Kurhaus

Het publiek is van harte welkom in het Kurhaus tussen 10:00 uur ’s morgens en 21.00 uur ’s avonds.

In een grote glazen studio in het Kurhaus wordt de hele dag radio gemaakt met prominente (ex)-radiomakers. Onder andere Bart van Leeuwen, Ron Fresen en Frits Spits zijn aanwezig. Bezoekers kunnen zelf een radiojingle maken, een plaat aan- en afkondigen, met weerman Huub Mizee een weerbericht maken en op de foto met bekende radiopresentatoren en artiesten.

Kijk hier voor het hele programma

Het initiatief voor deze dag kwam van de VRZA; de Vereniging Radio Zend Amateurs, die al in 2016 begonnen zijn met de voorbereidingen. Voor veel bezoekers zijn de tafels vol met oude radio apparatuur een feest der herkenning. 'Zo'n radio had mijn vader ook en hij bouwde ook zelf radio's', herinnert zich een man. 'Ik keek hier vroeger altijd naar al die oude zendschepen die voor de kust lagen', vertelt een ander weemoedig.

Westvrienden Ed Struilaart en René van Kooten traden op.

Het is gezellig druk in het Kurhaus. Er zijn veel kinderen met opa's en oma's. Een leuk uitje als de juffen en meesters toch staken. En dat kan je ook laten vastleggen in de photobooth.

Izerda Day werd officieel geopend door Hans Hogendoorn. Hij is de stem van Radio 1, onder andere van 'Buiten is het 5 graden, binnen zit.......'

Volg het via Radio West 89.3 of kijk live mee

Natuurlijk is alles live te volgen vanuit een grote glazen studio van 89.3 Radio West en Den Haag FM, die op die dag een gezamenlijke uitzending maken. De uitzending op Radio West en Den Haag FM is te horen van 9:00 - 19:00 uur. Beluister de uitzending hier online.

Dit evenement wordt in het Kurhaus in Scheveningen georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van Radio Zend Amateurs en de Gemeente Den Haag.