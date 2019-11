Boeren in tractoren naar provinciehuis Den Haag, trekkers bij Malieveld van de weg gehaald

Door de protesterende boeren ontstond een file van vier kilometer. Dit was goed voor een vertraging van tien minuten. Het protest van de boeren was van tevoren aangekondigd. De gemeente waarschuwde dinsdag al voor extra drukte in het gebied rond de Zuid Hollandlaan, de Koningskade en de Raamweg. In het provinciehuis wordt woensdag gesproken over het stikstofbeleid.

In Den Haag wordt woensdag ook gedemonstreerd door onderwijspersoneel. Zo wil onderwijsbond Leraren in Actie de ingang van het ministerie van Onderwijs blokkeren met honderden speelgoedtractortjes. Later op de ochtend houdt de bond een manifestatie op het Lange Voorhout in Den Haag.