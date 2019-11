Rijkswaterstaat negeert uitstelverzoek Boskoop: werkzaamheden N11 gaan door

De N11 is van vrijdagavond 21.00 uur tot zaterdag 12.00 uur afgesloten in beide richtingen tussen Zoeterwoude Rijndijk en Alphen aan den Rijn. Een week later is de weg dicht tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Inwoners van Boskoop hadden Rijkswaterstaat gevraagd de werkzaamheden uit te stellen omdat de hefbrug in Boskoop nog tot zeker 18 november afgesloten is en de N11 een van de twee manieren voor de Boskopers is om aan de andere kant van het dorp te komen.

Rijkswaterstaat heeft het verzoek van Boskoop overwogen, maar besloot toch om de werkzaamheden door te laten gaan. 'We hebben begrip voor het verzoek, maar de werkzaamheden stonden al gepland', vertelt een woordvoerder. 'Het asfalt op de N11 is nu nog goed, maar zou bij vorst wel schade op kunnen lopen. Vandaar dat we besloten hebben dat de werkzaamheden niet konden wachten en we ze gewoon door laten gaan.'

De N11 met in het rood het afgesloten gedeelte van de autoweg. | Foto: Studio Alphen

Weg eerder open

Naast het vernieuwen van het asfalt zal Rijkswaterstaat ook ander onderhoud doen, onder meer aan de pompkelder van het Alphen-aquaduct. 'We gaan voor de werkzaamheden extra mensen en materieel inzetten zodat de werkzaamheden sneller zouden moeten verlopen en we de N11 zaterdag weer eerder open kan.'

Rijkswaterstaat zal een omleidingsroute instellen via de A12 en de A4. Automobilisten moeten rekening houden met een extra reistijd van 15 tot 30 minuten.

LEES OOK: Trajectcontrole N11 pas in 2020 getest, voorlopig geen boetes uitgedeeld