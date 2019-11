Scheveningen wil toch maar één vreugdevuur bouwen

In de vorige vergunning stond een aanvraag voor twee vreugdevuren. Uit de aangepaste versie van Duindorp blijkt dat deze organisatie mogelijk in de problemen komt omdat er op dit moment geen dekking is voor het afsluiten van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

De beide organisaties hebben in oktober een vergunning aangevraagd voor het organiseren van twee vreugdevuren op het strand tijdens de jaarwisseling. De gemeente heeft een vergunning verplicht gesteld nadat vorig jaar een vonkenregen Scheveningen in brand zette.

Vergunningaanvragen niet compleet

Maar de eerste vergunningaanvragen waren volgens de gemeente niet compleet. De organisaties moesten extra documenten aanleveren om de aanvraag volledig te maken. Zo wilde de gemeente meer duidelijkheid over wie van de organisaties de verantwoordelijkheid draagt en er moest een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten worden.

In de aanvraag van Scheveningen is nu een organigram toegevoegd waarin duidelijk wordt gemaakt wie op welk moment aanspreekbaar is. Daarnaast heeft Scheveningen de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is bij een notaris een akte van oprichting van de stichting vastgelegd. Ook is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Duindorp

Duindorp heeft in de vergunningaanvraag een calamiteitennummer gezet en iemand bestempeld als eindverantwoordelijke. Ook is er een plaatsvervangend eindverantwoordelijke benoemd. Maar Duindorp heeft nog geen aansprakelijkheidsverzekering omdat hier nog geen financiële dekking voor is. De stichting hoopt dit wel 'per ommegaande' voor elkaar te krijgen.

De vergunningaanvragen zullen nu beoordeeld worden door deskundigen. Ook kunnen betrokkenen bezwaar indienen. Eind november moet de gemeenteraad zich ook nog buigen over de vreugdevuren.

