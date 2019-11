Vijf tips voor mantelzorgers: 'Ga niet samen op de bank ziek zitten zijn'

Eén op de drie Nederlanders boven de 16 is mantelzorger, blijkt uit cijfers van Mantelzorg.nl. De Delftse Marleen Claassen was één van hen. In mei overleed haar echtgenoot Ulco aan de gevolgen van een chronische ziekte. Marleen blikt terug op die tijd en heeft een aantal tips voor de mantelzorger van nu. De mantelzorger die komend weekeind in het zonnetje staat op de Dag van de Mantelzorg.

1. Erken dat je mantelzorger bent

'Je hebt er ineens een nieuwe taak en functie bij. Naast partner, werkende, vader/moeder ben je nu ook mantelzorger. Erken dat in eerste instantie vooral voor jezelf, dat lucht op. En deel ook met anderen dat je mantelzorger bent. Dit kan je naast steun ook hulp opleveren, hoe klein of onbenullig ook.'

2. Infomeer jezelf over het ziektebeeld van degene voor wie je zorgt

'Als je weet met welke symptomen van de ziekte je te maken kunt krijgen, kan je je ook verdiepen in welke ondersteuningsmaatregelen er zijn. Misschien is niet alles wat je hoort op dat moment op jouw situatie van toepassing. Maar er kan een dag aanbreken dat het voor jou wel van waarde is en dan kun je ermee aan de gang.'

3. Deel je zorg en je zorgen

'Maak van je mantelzorg geen éénmansbedrijf, maar organiseer professionele hulp of schakel je netwerk in. In het begin is het best eng om dingen te vragen, maar als je dat een beetje geoefend hebt, weet je zelf wie je welke vraag kunt stellen voor de juiste hulp. Deel daarnaast ook je zorgen; dit lucht op en geeft je ruimte. Onbedoeld levert het ook hulptroepen op; mensen die spontaan dingen aanbieden.'

4. Blijf dingen zelf doen

'Leef niet het leven van degene voor wie je mantelzorger bent: ga niet samen op de bank ziek zitten zijn. Doe dingen waar je energie van krijgt, juist ter compensatie van de dingen die je energie kosten. Kijk naar de dingen die nog wel kunnen; misschien kan het niet meer samen, maar wat kun je nog wel alleen doen. Dat maakt het leven aangenaam.'

5. Stel je grenzen

'Stel je grenzen, ook naar degene voor wie je zorgt. Geef aan wat jij als mantelzorger wel en niet kan doen voor de ander, zowel fysiek, emotioneel als in tijd. Dit maakt zaken helder, voor jezelf, voor degene die je verzorgt en de mogelijke professionele ondersteuner.

