Verdachte livestreamen mishandeling 8-jarige jongen voorlopig vrij

Op 4 augustus van dit jaar zou B. zijn neefje hebben geschopt, geslagen en op hem hebben gestaan. Ook zou hij hem uit zijn slaap hebben gehouden. Volgens justitie is dat alles drie uur lang uitgezonden op Facebook. Verschillende getuigen hebben delen ervan gefilmd.

Volgens advocaat Peter De Water zijn de beelden van de getuigen vaag en is daarop geen mishandeling te zien. Hij wil dan ook de volledige drie uur kunnen bekijken. Ook de rechtbank wil dat. Het verkrijgen van de beelden van Facebook is niet eenvoudig, De Water gaat er van uit dat het niet binnen zes maanden geregeld is. De advocaat vroeg de rechtbank daarom dat zijn cliënt de zaak in vrijheid mag afwachten.

Vrije voeten

Omdat ook de rechtbank geen snelle reactie van Facebook verwacht werd de zaak voor onbepaalde tijd aangehouden. Ook is de voorlopige hechtenis van de verdachte geschorst en mag hij thuis op het proces wachten. Hij moet zich wel melden bij de reclassering en eventueel laten behandelen. Bilal B. mag in de tussentijd geen contact hebben met het slachtoffer.

Volgens advocaat De Water een logische beslissing. 'Als het al is gebeurd, dan nog is het een eenvoudige mishandeling. Dan is 3,5 maand voorarrest lang genoeg.' Justitie vindt het wel meer dan een 'eenvoudige mishandeling', 'Het gaat om een bang kind van 8, zijn privacy is aangetast, hij is drie uur lang uitgezonden', aldus de officier.