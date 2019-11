Anderhalf jaar cel voor granaatplakker ADO-supportershome, medeverdachten vrijgesproken

De rechter gaf in het vonnis aan dat de granaat tot dodelijk letsel had kunnen leiden. De hoofdverdachte was de bijrijder in de auto die bij het supportershome is gezien. De verdachte voldeed als enige aan het postuur dat op de bewakingscamera's is gezien. Het verhaal dat hij pas later in de auto is gestapt noemde de rechter ongeloofwaardig.

Hilal A. stond terecht samen met zijn medeverdachten Faissal B. (18) en Charafedinne G. (21). Het drietal werd gezamenlijk aangehouden bij een controle door de Amsterdamse politie dezelfde avond. G. verklaart dat hij alleen is gevraagd een lift naar Den Haag te geven, maar niet te weten waarom. De andere verdachte is niet op camerabeelden te zien. Voor de rechter is er hierdoor onvoldoende bewijs om dit tweetal te veroordelen voor betrokkenheid bij het leggen van de handgranaat.

Vergeldingsactie

De granaat werd op 9 april in de ochtend bij toeval gevonden. Een medewerker van ADO belde de politie en uiteindelijk haalde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hem weg. Al snel dachten veel mensen dat het om een vergeldingsactie van Ajaxsupporters ging. Naast de handgranaat waren namelijk drie kruizen getekend, oftewel het stadswapen van Amsterdam. En in die stad waren in februari van dit jaar nog verschillende plekken beklad met groen en gele verf, de clubkleuren van ADO Den Haag. De Haagse club voelde zich na de vondst 'zeer bedreigd.’

Eerder gaf veiligheidsmanager Marcel van der Holst van ADO Den Haag nog aan dat uit de verklaringen van de verdachten niet op te maken is of het met rivaliteit tussen ADO en Ajax te maken heeft. 'De verklaringen zijn inconsequent en inconsistent', zei hij na afloop van de eerdere zitting. 'Er zijn wel feiten en omstandigheden gepresenteerd die wel die kant op zouden kunnen wijzen.'

Geen afschrikwekkende straf

Jacco van Leeuwen, voorzitter van de supportersvereniging van ADO, had gehoopt op een zwaardere straf. 'Dit is geen afschrikwekkende straf. Blijkbaar levert het ophangen van een levensgevaarlijk wapen dat dodelijk had kunnen zijn deze niet echt denderende straf op.'

Het drietal heeft altijd ontkend iets met de granaat te maken te hebben. Zij hebben, net als justitie, twee weken de tijd om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. Advocaat Geert Jan Kruizing van de veroordeelde Hilal A. weet nog niet of hij dat gaat doen. 'Ik ben teleurgesteld', vertelt hij na het horen van het vonnis. 'Ik moet de uitspraak nog bestuderen en bespreken met mijn cliënt voordat ik kan spreken over een eventueel hoger beroep.'