Leiden International Film Festival koerst af op nieuw record aantal bezoekers

Niet alleen de organisatie, ook de bezoekers zijn enthousiast gezien de hoge beoordelingen die veel films krijgen. Direct na afloop van elke film wordt het publiek gevraagd om een cijfer te geven, zodat na afloop de LIFF publieksprijs kan worden bekendgemaakt. Die wordt op dit moment aangevoerd door de Franse film Hors Normes, van dezelfde makers van de filmhit Intouchables uit 2011.

Met een gemiddelde score van 4,72 op 5 scoort Hors Normes, dat gebaseerd is op een waargebeurd verhaal over de opvang van autisten in de zorg, opvallend hoog. Maar dat geldt voor de volledige top 16, zoals die wordt gedeeld door het LIFF. Deze films scoren allemaal gemiddeld 4,17 of hoger.

Hoge waarderingen

Behalve de LIFF publieksprijs zijn er nog twee prijzen die aan het eind van het festival worden uitgereikt. De American Indie Competition, de beste onafhankelijke Amerikaanse film, wordt op dit moment aangevoerd door The Peanut Butter Falcon, een Amerikaanse film over een professionele worstelaar en een jongeman met het syndroom van Down (met een beoordeling van 4,44), die samen op de vlucht zijn. En in de categorie First Feature Film, voor de beste debuutfilm, gaat System Crasher – een Duitse film over een 9-jarig meisje met woede-aanvallen - aan de leiding (met een beoordeling van 4,7).

Vanwege de enorme belangstelling maakte de organisatie eerder al bekend dat er extra vertoningen zijn van onder meer The Peanut Butter Falcon en Luce. Ook de Leidse documentaire I Am Rembrandt van Yaël Vinckx en Alex Bordewijk, die zondag in première ging in een volgepakt Trianon 1, wordt komende zondag nog een keer vertoond. De documentaire is op zondag 10 november, vanaf 12.00 uur ook te zien bij TV West.

