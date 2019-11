Haagse binnenstad krijgt mini-kaasmarkt als dank voor gastvrijheid ADO

De Alkmaarse kaasmarkt komt naar Den Haag. Vrijdag 8 november wordt de Hofplaats omgetoverd in een mini-kaasmarkt. Kaasdragers zullen hun beroemde dribbel laten zien en kaasmeisjes zullen kaasblokjes uitdelen. De eenmalige kaasmarkt is onderdeel van de samenwerking tussen Den Haag en Alkmaar na het gastvrije ontvangst van AZ bij ADO na het instorten van het dak van het AZ-stadion.

De Alkmaarse voetbalclub speelt sinds augustus bijna al haar thuiswedstrijden in het Cars Jeans Stadion omdat het eigen stadion onbespeelbaar is. Voor The Hague Marketing Bureau een unieke kans om samen te werken met Alkmaar. 'Een collega zag de volle treinen met AZ-supporters richting Den Haag en dacht wat leuk, laten we die mensen ook naar de stad halen', legt een woordvoerder uit.

De collega's in Alkmaar waren direct enthousiast en zo was de samenwerking snel geboren. Zo krijgen AZ-supporters op vertoon van een kaartje of seizoenkaart korting bij diverse Haagse attracties als Madurodam, het Louwman Museum en Panorama Mesdag. 'Het is mooi dat uit iets vervelends iets moois kan groeien. De wederzijdse samenwerking met Alkmaar Marketing is daar een mooi voorbeeld van. Onze Haagse gastvrijheid wordt nu gecounterd met een gastvrij ontvangst voor Hagenaars in Alkmaar.'

Arrangement voor Hagenaars

Als tegenprestatie regelt Alkmaar niet alleen een kaasmarkt in de Haagse binnenstad, maar heeft de stad een speciaal arrangement samengesteld voor de inwoners van Den Haag. Bezoekers kunnen kiezen voor een of twee overnachtingen, met daarbij een bezoek aan het Kaasmuseum en het Biermuseum, een speciaal kaasplankje en een gratis AlkmaarPas.