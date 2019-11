Identitair Verzet dreigt met acties bij school om poster Geert Wilders

De rechtse actiegroep Identitair Verzet dreigt met acties bij het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. De groep wil dat de school een poster van Geert Wilders verwijdert waarop hij eruitziet als een duivel. 'Het is een pure vorm van indoctrinatie naar kinderen toe', zegt Femke van Identitair Verzet Leiden en Bollenstreek.

'Leerlingen die gelieerd zijn aan onze organisatie maken melding van een poster waar Wilders is afgebeeld als een duivel. Leraren doen hier lacherig over', mailt Identitair Verzet naar de middelbare school. 'Het gaat om de boodschap: ze leren kinderen dat Wilders een slechte man is', zegt Femke.

De actiegroep vraagt de school om de poster te verwijderen. 'U heeft daar een week voor. Wordt deze poster niet verwijderd, wat uw goed recht is, dan komen wij vanaf volgende week elke dag met propaganda en activisten bij u voor de deur staan als tegenwicht aan deze buitenproportionele politieke uiting', staat in de mail. Femke licht de actie toe: 'We willen leerlingen informeren en folders uitdelen. We willen ze vertellen dat het niet fout is om rechts gedachtegoed te hebben.'

Kunstproject

Volgens een leerling van het Rijnlands gaat het om een kunstproject van een medeleerling die in een vitrine stond met andere kunstprojecten. Het staat er sinds een paar maanden, maar is volgens hem afgelopen dinsdag weggehaald.

Of dit inderdaad het geval is, is niet bekend. De school is niet bereikbaar voor een reactie. De politie laat weten op de hoogte te zijn van de acties. Een woordvoerder kan, in verband met de privacy, niet zeggen of de school aangifte heeft gedaan. 'We houden het in de gaten.'

