Twee restaurants en woningen tijdelijk ontruimd na gaslucht

Twee restaurants en bovenliggende woningen op het Noordeinde in Den Haag hebben ruim een halve dag zonder gas gezeten. Woensdagavond werd een gaslucht geroken, maar het duurde tot donderdag voor de oorzaak van het lek werd gevonden. Het gat is weer gedicht en het pand beschikt sinds het middaguur weer over gas.

In restaurant La Cubanita werd woensdagavond rond 20.30 uur een gaslucht geroken. Uit voorzorg werden La Cubanita, het naastgelegen restaurant en de bovenliggende woningen ontruimd. Ook werd een gedeelte van het Noordeinde afgesloten. Uiteindelijk bleek er geen gevaar te zijn en de bewoners mochten rond 1.00 uur weer naar huis.

'Er zaten ongeveer zestig gasten nog te eten toen we moesten ontruimen', vertelt eigenaar Matteo van het tapasrestaurant. 'Het is natuurlijk balen dat zoiets gebeurt, zeker voor de gasten die een avondje weg zijn. Maar helaas is dit overmacht.'

Installateur

Stedin kon woensdagavond geen gaslek vinden, waardoor een installateur in het pand moest kijken. 'Wij zijn verantwoordelijk tot aan de gasmeter, en daar was geen lek', legt een woordvoerder van Stedin uit.

Het lek kwam uiteindelijk bij de buren van La Cubinata vandaan. 'Zij zijn aan het verbouwen en het gas is via de kelder ons restaurant in gelekt', legt Matteo uit. 'Gelukkig is het gevonden en is er geen gevaar meer. We hebben de hele dag hard gewerkt om alles schoon te maken en op te ruimen, want we moesten woensdag natuurlijk ineens ontruimen. We hebben ook nog niet de tijd gehad om onze gasten excuses aan te bieden. Ik hoop dat ze binnenkort nog een keer langskomen, dan krijgen ze een drankje van mij.'