School haalt omstreden afbeelding Geert Wilders weg, acties Identitair Verzet van de baan

Het Rijnlands Lyceum in Sassenheim heeft de afbeelding van PVV-leider Geert Wilders als duivel weggehaald uit de vitrine op school. 'Het is helemaal verkeerd uitgelegd, dit was geen politiek statement', zegt conrector Willem Visser.

De school kwam in het nieuws nadat Identitair Verzet dreigde met acties als de afbeelding niet zou worden verwijderd. Volgens de rechtse actiegroep was het portret een 'pure vorm van indoctrinatie naar kinderen toe'. Nu de afbeelding is weggehaald, gaan de aangekondigde acties niet meer door, laat de actiegroep weten.

Conrector Willem Visser is nog steeds beduusd van de ophef die de omstreden kunstuiting teweeg heeft gebracht. 'Wij propageren niets anders dan lesgeven en hebben niet de bedoeling om iets een politieke lading te geven. We vinden deze ophef heel verdrietig.'

'Twee gezichten van Wilders'

Het werk van Wilders werd gemaakt in het kader van street art. Visser: 'De leerlingen hadden de opdracht gekregen om iets af te beelden dat twee gezichten heeft, zowel positief als negatief. Een leerling heeft er toen voor gekozen om Wilders als onderwerp te nemen. Met een 3D-bril zie je twee gezichten van Wilders: als zichzelf of als duivel. Maar als je de bril niet gebruikt en je bekijkt de afbeelding met het blote oog blijf je de duivel er doorheen zien.'

'Er zit geen mening achter deze kunstuiting', benadrukt Visser. 'Misschien is de betreffende leerling zelfs wel een Wilders-fan. Het was gewoon een kunstopdracht.' Overigens blijkt de afbeelding van Wilders in de vitrine een foto te zijn van het daadwerkelijke kunstwerk. 'Dat is door een leerling zonder ons medeweten in de vitrinekast gehangen. Hier kunnen leerlingen kunstvoorstellingen die ze hebben gemaakt neerzetten. Er zit ook geen slot op deze vitrine.'

Foto weggehaald

Visser: 'Inmiddels hebben we de foto van de Wilders-afbeelding uit de vitrinekast gehaald. Het roept blijkbaar te veel vragen op. Zonder uitleg kan de afbeelding verkeerd worden geïnterpreteerd.' Volgens de conrector is niet duidelijk wie de foto in de vitrine heeft gehangen.

Identitair Verzet is blij dat de afbeelding van Wilders is weggehaald. Wel zegt een woordvoerder het vreemd te vinden dat de school pas actie onderneemt nu het in de media is gekomen. Leerlingen zouden volgens Identitair Verzet al eerder hebben geklaagd over de afbeelding, maar toen is er geen tekst en uitleg gekomen, aldus de actiegroep. De aangekondigde acties bij de school gaan niet meer door nu de afbeelding weg is gehaald.

