Kerk Hoogmade nog altijd verboden terrein: stabiliteit muren onzeker

De afgebrande Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade mag nog altijd niet betreden worden. De toren is stabiel, maar over de muren zijn nog twijfels. Experts van de verzekering doen daar nu onderzoek naar.

De gemeente Kaag en Braassem heeft het gebouw inmiddels overgedragen aan de parochie. Maar volgens verzekeraar Donatus is de stabiliteit van de muren nog onzeker en daarom mag er daarom nog niemand het gebouw in. Het kerkbestuur heeft goede hoop dat de kluis met daarin waardevolle relikwieën geen brandschade heeft, maar kan dat dus nog niet controleren.

Pastoor Jack Glas had de hoop snel in het afgebrande gebouw te kunnen nadat de toren dinsdag door de bouwexperts stabiel was verklaard. ‘Maar helaas mogen we er dus nog niet in van de verzekeraar totdat zij duidelijkheid hebben over de stabiliteit van de muren. Daar maken ze een rapport over en we verwachten dat in het weekend of begin volgende week', aldus Glas.

‘We weten dus ook nog niet precies hoe het staat met de kluis. Het secretariaat heeft in ieder geval geen brandschade maar ook daar mogen we nog niet in.’ De huurders van de parochie naast de kerk mogen waarschijnlijk in de loop van de volgende week weer terug. denkt Glas.

Koren vinden andere locatie

Ondertussen moeten de koren die wekelijks in de kerk oefenden op zoek naar een andere locatie. Jeanne Borst is dirigent van twee koren die in de kerk oefenden. ‘Voorlopig zijn we gered’, zegt ze over een nieuw onderkomen. ‘Vanaf volgende week woensdag oefenen we in activiteitencentrum Het Kompas en daar ben ik heel blij mee.’

Desalniettemin heeft de brand ook haar behoorlijk aangegrepen. ‘Het is nu een paar dagen later maar het blijft verdrietig. Het heeft meer impact dan je denkt.’ ‘Ik heb zoveel herinneringen aan de kerk, maar ja, dat geldt voor iedereen in het dorp.’

Borst is al jaren dirigent van twee koren in Hoogmade: het Nederlandstalig koor en het koor Enjoy. ‘Als we gingen oefenen kwam ik altijd iets eerder om te kunnen genieten van de rust in de kerk. En door het koepeltje in de kerk was er een hele mooie akoestiek. In andere kerken was dat toch anders.’

Herbouw of niet?

De kerk is verzekerd voor herbouw maar dat wil nog niet zeggen dat dat gebeurt, ook al wil het dorp dat graag. Daar beslist niet alleen de parochie over. Er moet voor herbouw ook toestemming van het bisdom Rotterdam komen. En daar maken ze ook een zakelijke afweging waarbij ze rekening houden met het aantal gelovigen en het aantal kerken in een gebied. Voor elke renovatie, verbouwing of herbouw moet een zogeheten bisschoppelijke machtiging komen.