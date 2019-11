Medewerkers octrooibureau weer in opstand om angstcultuur: 'President gaat de dialoog niet aan'

Honderden medewerkers van het Europees Octrooibureau hebben donderdagmiddag voor de Portugese ambassade gedemonstreerd. Het personeel van het in Rijswijk gevestigde bureau wil dat de nieuwe president, de Portugees Campinos, met het personeel in gesprek gaat. Binnen de organisatie heerst volgens de demonstranten al jaren een angstcultuur en gebeurt er te weinig om dit te doorbreken.

Medewerkers van het octrooibureau vragen al jaren aandacht voor de misstanden binnen de organisatie. Een van de demonstranten vertelt waarom ze voor de Portugese ambassade staan. 'Onder de vorige president van het bureau is de dialoog met het personeel gestopt. We hebben met Campinos nu een nieuwe president die het mandaat heeft om met de staf te praten, maar in de afgelopen anderhalf jaar is er niets veranderd. Dit komt omdat het team rond de president hetzelfde is gebleven, waardoor er ook met een nieuwe president niets is veranderd.'

De demonstrant wil niet met zijn naam genoemd worden. 'Er heerst een enorme angstcultuur. Ik voel me nu al ongemakkelijk dat ik dit interview geef', vertelt hij tegen de aanwezige verslaggever van Omroep West. 'Als ik herkenbaar in beeld kom dan kan en zal dat zeker consequenties hebben op het werk. Vandaar dat wij ook niet willen dat er foto's geplaatst worden waar mensen herkenbaar op staan.'

Onder druk gezet

De demonstrant hoopt dat de demonstratie zonder gevolgen blijft op het werk. 'De organisatie heeft de hele dag verschillende evenementen georganiseerd om er voor te zorgen dat mensen niet kunnen gaan.' De medewerker is niet bang dat het bureau iedereen die tijdens het werk naar buiten is gegaan zal bestraffen. 'Je mag van 11.30 uur tot 14.00 uur lunchen en dat maakt niet uit waar je doet.'

Uiteindelijk doen honderden medewerkers mee aan het protest. 'We zijn met bussen van het octrooibureau naar de Portugese ambassade gegaan omdat de president een Portugees is. Hoewel het personeel onder druk is gezet om niet naar de demonstratie te gaan is het gelukt om de vijfhonderd plaatsen in de bussen vol te krijgen. Met de mensen die op de fiets zijn gekomen er bij zitten we dus op ongeveer zeshonderd demonstranten. Ik vind het schitterend om te zien dat er zoveel mensen zijn vandaag.'