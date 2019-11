Een culturele wereldreis door Delft: het kan dit weekend op het Knapsackfestival

Wat doe je als je een verre reis maakt? Je bezoekt in korte tijd allerlei plekken, maakt kennis met nieuwe culturen en je ontmoet mensen. Precies die dingen wil de organisatie van het Knapsackfestival in Delft de bezoekers laten ervaren. Het is dus een culturele reis van drie dagen, langs 26 locaties en bijna honderd acts. Popmuziek, theater, lezingen en kunst komen samen.

De Gouden Eeuw vormde eigenlijk de inspiratiebron voor dit nieuwe festival. Want volgens de organisatie is dat wat de Westerse mens voor het eerst ging doen in de zeventiende eeuw: reizen en kennismaken met onbekende culturen. 'We wilden het thema Gouden Eeuw vertalen naar iets breders, namelijk een festivalreis', vertelt Tim van den Eijk van de organisatie. 'Want wat doe je als op reis gaat? Dan stel je je open voor anderen. Voor nieuwe ervaringen, nieuwe smaken, nieuwe culturen. Dat zie je terug in Knapsack.'

'Er komen acts van over de hele wereld'. De organisatie is zich er van bewust dat november een vrij atypische festivalmaand is. Sterker nog: daar is heel bewust voor gekozen, omdat er in november nog niet veel was. 'Het was juist een vraag vanuit de stad', vertelt Tim. 'Enerzijds wilden we de popcultuur in de stad tot leven brengen. Maar ook de invloeden die Delft ooit in de zeventiende eeuw heeft gehad. Of die nu positief of negatief is, die wilden we weer terug naar Delft brengen'.

Niet alleen popmuziek

Het woord 'popcultuur' doet vermoeden dat het voornamelijk om muziek draait. Dat is niet zo. Knapsack biedt ook theater, film, verhalenvertellers en zelfs lezingen. De organisatoren zijn bijvoorbeeld trots op de drie schrijvers die naar Hanno op het Doelenplein komen. 'Die worden geïnterviewd en dat wordt dan weer omlijst door muziek van violiste Moniek de Leeuw.'

Een andere bijzondere plek is het gebouw Bacinol 2 aan de Hooikade. Daar wordt de theatervoorstelling 'Nestgoud' gespeeld. Een primeur, omdat er nog nooit eerder een voorstelling te zien is geweest in dat monumentale gebouw. Daan wil ook heel graag de oudste kelder van Delft nog even noemen. Die is pas recent ontdekt en hoort bij het Delfts Brouwhuis. 'Daar houden we twee keer een keldersessie van Broeder Dieleman. Dat is een Zeeuw die in dialect zingt. Bezoekers kunnen hier dan in die dertiende-eeuwse kelder naar een intiem concert luisteren'.

'Advies: gebruik dat programmaboekje niet!'

Tim en Daan hebben samen verschillende festivalroutes uitgezet. Allemaal met heel verschillende programmaonderdelen. Ze hopen dat de bezoekers die ook gaan volgen. Gebruikelijk is dat niet. Op festivals lopen mensen vaak met een programmaboekje of app en kiezen zelf iets uit. Dat hebben ze hier liever niet. 'We hopen mensen uit te dagen om eens iets anders te doen dan ze normaal doen', zegt Daan. 'Dus dat de bluesliefhebber ook eens een keertje een jazzcafé binnenstapt. Er is wel een programmaboekje hoor, maar toch willen we de bezoekers vragen om naar ons te luisteren. Dan zien je namelijk van alles een beetje. Een beetje theater, een lezing of verhaal en een stukje jazz bijvoorbeeld.'

De ambities van de organisatoren zijn stevig. Het is de bedoeling dat Knapsack niet alleen een extraatje is in het kader van het themajaar Gouden Eeuw, maar dat het een blijvertje wordt. 'Voor de komende drie jaar zouden we het zeker waar willen maken.' De eerste editie van dit nieuwe festival start op 8 november en duurt tot en met zondag 10 november.