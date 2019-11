Mogelijk levenslang voor doodrijden Haagse Gitta Scheenhouwer (27)

De man die in augustus vorig jaar de Haagse Gitta Scheenhouwer doodreed in de Australische stad Melbourne krijgt mogelijk levenslang. Dat heeft de rechter op donderdag gezegd. De 27-jarige Haagse woonde sinds kort met haar vriend in Australië toen ze werd aangereden. De uitspraak volgt op 15 november.

Volgens lokale media betreft het Michael Panayides, een man met meerdere psychische problemen. De man van 28 reed tijdens het ongeluk in een gestolen auto en had een snelheid van zeker 80 kilometer per uur. Twee keer zo hard als toegestaan. Volgens de autoriteiten was Panayides tijdens het ongeluk onder de invloed van heroïne en was hij op weg naar zijn drugsdealer. Gitta zat op de fiets.

Toen de dader een andere auto probeerde in te halen verloor hij controle over het stuur. De auto vloog het fietspad op. Daar raakte hij Gitta Scheenhouwer toen zijn auto over de kop sloeg. Panayides vluchtte kort na het ongeluk en liet de zwaargewonde Gitta achter. Zij overleed ter plekke. Twee dagen later werd de man opgepakt.

Prachtige droom

Gitta Scheenhouwer had net een baan gevonden als architect toen ze overleed. Scheenhouwer was afgestudeerd aan de TU Delft en keek uit naar een toekomst in Australië samen met haar vriend Thomas. Volgens haar familie was het voor beiden een droom die uitkwam. 'De prachtige droom die Gitta twee maanden leefde is op zondag tot een tragisch einde gekomen', aldus de familie in een statement aan de Australische pers.

De familie van Gitta vloog naar Melbourne om de zitting bij te wonen. Panayides heeft inmiddels schuld bekend aan rijden onder de invloed van drugs en het wegrijden na een ongeval. Hem hangt nu mogelijk een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. De familie en vrienden van Gitta spraken liefdevol over hun overleden dochter, zus en vriendin.