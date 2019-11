Zijlbrug in Leiden komend weekend afgesloten

De Zijlbrug in Leiden is dit weekend wegens groot onderhoud afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Ook boten moeten een andere route zoeken, want de brug wordt niet bediend. De werkzaamheden duren van vrijdag 8 november 22:00 tot maandag 11 november 6:00.

De provincie Zuid-Holland is op dit moment volop bezig met groot onderhoud aan verschillende bruggen in de regio. Daarbij worden verschillende technische installaties vervangen, betonschades hersteld en nieuw asfalt, slagbomen en camera’s aangebracht.

De bruggen waar het om gaat zijn de Zijlbrug, de Spanjaardsbrug en de Leiderdorpsebrug in Leiden en Leiderdorp. De werkzaamheden aan deze bruggen zijn naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 afgerond. Het onderhoud aan de Doesmolenbrug in Hoogmade is al voltooid.

Afgesloten voor verkeer

In het kader van de werkzaamheden wordt de Zijlbrug komend weekend afgesloten voor verkeer en wordt de brug niet bediend. Voor de Leiderdorpsebrug geldt dat er van vrijdag 8 november tot en met vrijdag 15 november geen vaarverkeer langs kan.

Iets later in het jaar, van 20 tot en met 24 december zal de Spanjaardsbrug volledig afgesloten zijn voor werkverkeer. Die dagen is er ook geen doorvaart mogelijk. Op 2, 4 en 9 december tussen 7:00 en 21:00 is de brug afgesloten voor wegverkeer. Fietsers, openbaar vervoer en hulpdiensten worden dan om en om doorgelaten.