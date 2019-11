Hefbrug Boskoop mogelijk nog langer dicht

De hefbrug in Boskoop is nog steeds afgesloten | Foto: Mike Mourits

De hefbrug in Boskoop is mogelijk op 18 november nog steeds niet klaar. Alleen als alles meezit gaat dat lukken. Eerder gaf de provincie Zuid-Holland aan vier margedagen in de berekening mee te nemen. Die margedagen zijn nu verbruikt. De eerste schadeclaims zijn al binnengekomen bij de provincie.

De brug is al sinds 10 oktober afgesloten. Tijdens een inspectie kwam aan het licht dat de brug enorm verzwakt was. De brug is dermate zwak dat per direct werd besloten dat hij niet meer gebruikt mag worden tot er versterkingsmaatregelen zijn genomen. Die werkzaamheden ontregelen het verkeer in Boskoop. Volgens de provincie zouden de werkzaamheden nu alleen nog op 18 november af kunnen zijn als de weersomstandigheden meezitten.

Na de problemen in Boskoop is ook bij de hefbruggen in Waddinxveen en Alphen aan den Rijn een visuele inspectie uitgevoerd. Bij beide bruggen werd geen vergevorderde corrosie geconstateerd. Bij de hefbrug in Waddinxveen was sprake van matige roestvorming op een aantal plekken. Om een beter overzicht te krijgen van de situatie is de provincie in overleg gegaan met een aannemer om een kraaninspectie te laten uitvoeren.

Roestvorming

In een brief aan de Statenleden schrijft gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) over de vooruitgang van de werkzaamheden. Volgens Vermeulen is tijdens de werkzaamheden nog meer roest gevonden op eerdere niet inspecteerbare delen van de brug. 'Deze roestvorming moet ten minste tot stilstand gebracht worden. De komende dagen wordt beoordeeld wat de consequentie is van de geconstateerde roestvorming voor de constructie en of nadere maatregelen noodzakelijk zijn', aldus Vermeulen.

In zijn brief schrijft Vermeulen dat de huidige planning compleet afhankelijk is van de weersomstandigheden. 'De daadwerkelijke openstelling voor weg en vaarweg is afhankelijk van de weersomstandigheden en zaken waarmee we tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geconfronteerd kunnen worden', aldus Vermeulen.

De gemeente heeft al meerdere schadeclaims ontvangen als gevolg van de afsluiting van de brug. Volgens Vermeulen wordt door de provincie gekeken wat de meest passende manier is om daarmee om te gaan.

