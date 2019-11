Er is mogelijk weer geschoten bij Club Cobra in Zoetermeer. De politie doet onderzoek naar knallen die donderdagmiddag gehoord werden en hulzen die in de buurt zijn gevonden.

Volgens een woordvoerder van de politie kwam er donderdagmiddag rond 12.45 uur een melding binnen dat er knallen in de buurt van de club aan de Amsterdamsestraat waren gehoord. Toen de politie dit onderzocht werd niets aangetroffen. Later op de dag, rond half drie, kwam de melding dat er iets verdachts was gevonden. Dat bleken kogelhulzen te zijn. De politie doet onderzoek.

Eind oktober besloot burgemeester Aptroot dat Club Cobra twee weken dicht moest na een schietincident. Na de twee weken zou de burgemeester bepalen of er nog nadere maatregelen zouden volgen. Op de Facebook van Cobra is te zien dat er verschillende evenementen gepland zijn. Daar valt ook te lezen dat Club Cobra per 1 januari 2020 de deuren definitief zal sluiten.

Eerder beschoten

De meest recente sluiting was niet de eerste. In december 2018 en februari van dit jaar werd de club ook al beschoten. Na beide incidenten moest Cobra enige tijd sluiten. Club Cobra was nog niet bereikbaar voor commentaar.

