KIJK TERUG: Radio West viert 100 jaar radio

Radio West viert deze week het 100-jarig bestaan van de radio. Op 6 november 1919 maakte Hanso Idzerda vanuit zijn huis in Den Haag de allereerste radio-uitzending ter wereld. Radio West organiseerde woensdag samen met de VRZA en gemeente Den Haag de Idzerda Day in het Kurhaus. Kijk hier de hoogtepunten terug.

'Buiten is het 8 graden, binnen zit...' Je herkent de stem van Hans Hogendoorn uit duizenden. Hij is dé stem van Radio 1 en opent de jubileumviering van 100 jaar radio in het Kurhaus. Hogendoorn heeft op het zendschip van Radio Noordzee gewerkt. Zijn mooiste herinnering vanaf het zendschip is het opzetten van het programma Driemaster in de beginjaren '70. 'Het was het eerste programma dat live gepresenteerd werd vanaf zee. Veronica deed altijd alles vanaf banden.' Het werd één van de populairste programma's van die tijd. 'We zagen de luistercijfers zo afbuigen naar Noordzee in plaats van naar Veronica en Hilversum 3.'

'God van de radio'

Frits Spits is door de VARA Gids uitgeroepen tot beste radiomaker van de eeuw. Maar zonder Hanso Idzerda was hij misschien nooit radio gaan maken. Daarom eert de radiomaker Idzerda door zijn kleinkinderen in het zonnetje te zetten. 'Jullie grootvader is toch de God van de radio. Hij schiep uit accu's, draadjes, lampen, de eerste radio van Nederland. Hij hoorde dat het goed was.'

Ed Struijlaart speelt live

We kennen de Haagse Ed Struijlaart vooral als singer-songwriter, maar hij was ook jarenlang een van de mannen van het Radio West-programma Debby en Haar Mannen. Struijlaart was één van de artiesten die optrad.

'John de Mol wilde mij niet'

De Dik Voormekaar Show, door Radio 1 en Radio 5-luisteraars uitgeroepen tot het beste programma ooit, lapte alle radioregels aan z’n laars. Met typetjes en georganiseerde chaos vermaakten André van Duin en Ferry de Groot de luisteraars van Radio Noordzee, Hilversum 3 en later 3FM. De rol van Ferry de Groot in het programma stond wel ter discussie, vertelt hij op Radio West. 'John de Mol, de vader van, vond eigenlijk dat technici niet mee mochten praten op de radio. Die begon steeds moeilijker te doen bij de Dik Voormekaar Show, omdat meneer De Groot daar een rol kreeg.' Van Duin en De Groot gingen daar tegenin en de rest is geschiedenis. Bekenden van het duo moesten oppassen dat ze niet voor een typetje werden gebruikt. 'Ome Joop is gebaseerd op mijn vader. Die riep dan 'ik schreeuw nooit!' Alle typetjes zijn wel herleidbaar naar echte mensen.'

Hallikadee hallo!

Hij opende zijn programma's steevast met zijn eigen zinsnede 'Hallikadee hallo!' En kreeg als wandelende pop-encyclopedie van Frits Spits de bijnaam 'de Dikke Blomberg'. Tom Blomberg heeft veel mooie herinneringen aan zijn tijd op de radio. 'Als radiomaker moet je verbinding maken met de andere kant. Je voelt en je weet dat mensen hetzelfde horen en weten als jij.'

Ouwe Joekel Leen neemt afscheid

Naast de landelijke iconen was ook ons eigen icoon Leen Huisman in het Kurhaus. Hij zendt zondag voor het laatst zijn programma 'De Ouwe Joekel' op Radio West uit. In het Kurhaus kreeg hij een staande ovatie.

