Zoektocht naar vermiste Karin Heemskerk levert niks op

Volgens de politie is uit onderzoek naar voren gekomen dat Karin Heemskerk mogelijk op die locatie is geweest. De vrouw heeft zondag 27 oktober om 23.45 uur haar woning aan het Jeltje de Bosch Kemperpad in Leiden verlaten. Eerder die avond is ze mogelijk nog in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp geweest.

'We hadden aanwijzingen gekregen dat de vermiste vrouw mogelijk in dit gebied is geweest', vertelt een woordvoerder van de politie over de zoektocht van vrijdag. 'Maar de zoektocht heeft helaas niets opgeleverd. We houden daarom nog steeds met alle scenario's rekening en maken ons ernstig zorgen.'

Het gebied wordt uitgekamd | Foto: Omroep West

Toyota Aygo

De politie meldt dat Karin Heemskerk op de zondag dat ze verdween een blauwgroene jurk met pantermotief droeg. Ze is vermoedelijk vertrokken in haar zwarte Toyota Aygo met kenteken 35-ZK-SK. De auto heeft twee opvallende zilvergrijze strepen die van voor naar achter over de auto lopen. Ook van die auto ontbreekt nog ieder spoor. Afgelopen dinsdag vroeg de politie nog aandacht voor de vermissing in het opsporingsprogramma Team West.

De politie heeft een aantal tips gekregen, maar die worden volgens de woordvoerder nog onderzocht. 'In het belang van het onderzoek kunnen we niet te veel zeggen, maar we sluiten zeker niet uit dat we met nieuwe zoekacties gaan komen.'

