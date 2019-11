Vuurwerkfestival Scheveningen moet volgend jaar terugkomen: ‘Zijn vol vertrouwen’

Het vuurwerkfestival op Scheveningen moet na een jaar afwezigheid volgend jaar weer doorgaan. De organisatie heeft een nieuwe producent gevonden en is samen met de gemeente Den Haag aan het kijken naar de mogelijkheden. 'Wij willen weer een festival in de laatste twee weekenden van de zomervakantie', zegt organisator Bjorn van Dijl.

Het afgelopen jaar kon het festival niet doorgaan. Bij de editie van 2018 werd het zo druk, dat mensen nauwelijks het strand af konden. De gemeente stelde vervolgens strengere eisen aan de organisatie, waar het festival niet aan kon voldoen. 'De gemeente was mede door de vonkenregen bang geworden om zo'n evenement te organiseren. Het moest terug naar twee dagen, en dan het liefst op maandagochtend', vertelt Van Dijl cynisch.

De afwezigheid van het vuurwerkfestival bleek een groot gemis voor Scheveningen en al snel volgden de eerste gesprekken om in 2020 het evenement weer op de agenda te krijgen. 'Iedereen heeft de intentie om het vuurwerkfestival terug te brengen. Het hoort bij Scheveningen. En het hoort in de laatste twee weekenden van de zomervakantie te worden gehouden. Dat is onze traditie en daar zetten wij ook voor volgend jaar weer op in.'

Wereldhavendagen

Omdat het vuurwerkfestival dit jaar niet door kon gaan op Scheveningen, werkte de organisatie samen met de Rotterdamse Wereldhavendagen. Van Dijl is vol vertrouwen dat de problemen van 2018 iets eenmaligs waren en dat het festival weer terug naar Scheveningen komt. 'Het is altijd goed gegaan. Alleen door de renovatie van de boulevard konden we toen niet alle toegangswegen gebruiken. Hierdoor ontstond er een trechter met mensen die de boulevard wilden verlaten.'

Nu de verbouwingen op Scheveningen zijn afgelopen, moet dit niet meer kunnen gebeuren. 'De infrastructuur is belangrijk en dat moet goed geregeld zijn', zegt de organisator. 'We kunnen niet bij 50.000 mensen zeggen dat het vol is en dat er niemand meer bij kan.'

Nieuwe blik

Het vuurwerkfestival werkt voor de volgende editie samen met een nieuwe producent, IQ Events, dat ook de Formule 1 race op Zandvoort produceert. 'De vorige producent heeft het fantastisch gedaan, maar het is goed dat er een andere blik komt. IQ Events heeft meer ervaring met grote evenementen en dat is voor ons wel een voordeel.'

Dat de gesprekken de goede kant op gaan blijkt ook wel uit het feit dat het wintervuurwerk dit jaar wel gewoon door mag gaan. Elke zondag in december zal er om 18.00 uur een show zijn voor het Kurhaus. 'We zijn blij dat dit weer door kan gaan en het is een mooie start richting 2020', besluit Van Dijl.