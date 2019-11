John van Zweden gaat ADO helpen: 'Moet weer een familieclub worden'

John van Zweden gaat aan de slag bij ADO Den Haag. De Haagse behangkoning krijgt een adviserende rol binnen de club en moet van ADO weer een familieclub maken. Van Zweden benadrukt dat het nog geen officiële functie is, net als die van adviseurs Kees Jansma en Frans van Steenis bij ADO. 'Maar dat zou het wel kunnen worden in de toekomst. Voorlopig ga ik één dag per week bij ADO aan de slag', zegt Van Zweden, die van de directie de opdracht heeft gekregen om de banden tussen supporters, sponsoren, bestuur en selectie te verbeteren.

Dit moet gebeuren aan de hand van de Swansea City-formule. Van Zweden was in het verleden mede-eigenaar van de club uit Wales en heeft daar ook met dat bijltje gehakt. 'Gezien alle onrust in de afgelopen jaren is het goed om de banden tussen alle stromingen binnen de club te verbeteren, bij Swansea zijn we daar met een aantal concrete ideeën goed in geslaagd.'

'ADO Legend Lounge'

Het eerste dat wat Van Zweden gaat doen is het oprichten van de 'ADO Legend Lounge'. 'Ik heb daar een plek in het stadion voor beschikbaar gekregen. Daar gaan we veel evenementen organiseren, vooral met oud-spelers van ADO. Te beginnen op 7 december rond de wedstrijd tegen FC Twente. Die dag staat in het teken van de gewonnen bekerfinale van 1975. Er komen veel spelers en andere genodigden die dat hoogtepunt van de club hebben meegemaakt. En dan is het niet de bedoeling dat ze alleen in de unit blijven, we gaan ook met de oud-spelers naar het supportershome en andere lounges zodat iedereen erbij betrokken wordt.'

'Het is één van de initiatieven, maar we gaan veel meer doen bij ADO, zo zullen bijvoorbeeld bestuursleden of spelers die geschorst zijn af en toe tussen de ADO-supporters op de tribune staan of meereizen met de fans naar een uitwedstrijd. Het is slechts het begin van een grote stap naar meer eenheid binnen de club, want die zijn we een beetje kwijtgeraakt.'

Familieclub

'ADO moet weer een familieclub worden en ik kijk er naar uit om me daar vanaf nu in deze rol voor in te zetten', aldus Van Zweden, die bij dit project wordt bijgestaan door Ruud Mansveld (manager merchandise ADO Den Haag) en ondersteund wordt door beide directeuren Mohammed Hamdi en Henrik-Jan Rinner.

En dat terwijl Van Zweden in de afgelopen weken op social media in felle bewoordingen pleitte voor het vertrek van Rinner bij ADO. 'Ja dat is waar', zegt Van Zweden. 'We zijn het niet altijd eens geweest de afgelopen tijd, maar na wat goede gesprekken is de lucht wat mij betreft geklaard. Het is mooi dat ik op deze manier mijn steentje bij kan dragen aan de club.'

LEES OOK: ADO Den Haag nog in de rode cijfers