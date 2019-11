Leiden stelt harde keuzes over miljoenenblunder uit tot volgend jaar

Het Leidse stadsbestuur heeft zich in de begroting voor volgend jaar rijker gerekend dan het is. 'Er heeft helaas een dubbeltelling plaatsgevonden, het geld zat dus al in de begroting', legt wethouder Marleen Damen (Zorg en Welzijn) uit bij mediapartner Sleutelstad. 'In zowel het jaar 2022 als 2023 hebben we 1,9 miljoen minder te besteden dan we dachten.' De wethouder van Financiën, Paul Dirkse, noemt het 'pijnlijk' dat het is misgegaan.

Het college weet nog niet hoe de rekenfout heeft kunnen gebeuren, maar het werd wel snel duidelijk dat het debat over het sociaal domein, waar zorg en welzijn onder vallen, opnieuw gevoerd moest worden. De gemeenteraad was het net eens over bezuinigingen op dit vlak, maar door de tegenvaller moesten er nieuwe keuzes gemaakt worden.

Extra geld over de brug

Het werd een pittig debat, maar de coalitiepartijen D66, GroenLinks en de PvdA blijven achter wethouder Marleen Damen staan. Besloten is om het tekort volgend jaar aan te vullen uit de reserves die nog aanwezig zijn binnen het sociaal domein. Maar voor volgend jaar is dit geen optie. Dat houdt in dat de partijen in 2020 wel besluiten moeten nemen over extra bezuinigingen.

In het debat gaf wethouder Damen aan te hopen dat het Rijk komend jaar gemeenten extra geld toezegt voor het verzorgen van de zorg en welzijn. Die beslissing wordt in het voorjaar van 2020 verwacht.

Structureel in evenwicht

De blunder bij het opstellen van de begroting is niet de enige tegenvaller voor de gemeente deze week. Vanuit het Rijk krijgt Leiden ook nog eens 2,8 miljoen euro minder dan gedacht. Toch maakt wethouder Dirkse zich geen zorgen over de financiële toekomst van de gemeente. 'De begroting was structureel in evenwicht. Dat blijft zo, maar dan moeten we wel geld uit de reserve halen.'