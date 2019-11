Raad omarmt ambitieuze ov-plannen Den Haag: 'Schaarse ruimte goed gebruiken'

'We willen twee heel belangrijke zaken realiseren. 'De zogenoemde Koningscorridor en de Leyenburgcorridor', vertelt Van Asten. De Koningscorridor is een Randstadrailverbinding tussen Scheveningen, Madurodam, de Binckhorst, Den Haag Centraal en de regio Zoetermeer/Delft. De Leyenburgcorridor moet je volgens hem zien als de verlenging van de tramtunnel. 'Die willen we zover mogelijk ondergronds brengen naar Den Haag Zuidwest. Om daar mensen nog sneller naar het centrum te krijgen.'

Tot hoever die tramtunnel zou moeten lopen, kan de wethouder nog niet zeggen. 'Je zal de kosten die dit met zich meebrengt altijd moeten afwegen tegen de snelheid die je kunt maken naar waar die boven de grond komt. Hij komt nu nog op de singel uit. Daar zal je gezien de drukte echt een stukje onder de grond moeten om uiteindelijk met een vrije baan Zuidwest in te rijden.'

'Ontzettend efficiënt'

Die vrije baan voor de tram is belangrijk, benadrukt Van Asten. 'Het gaat bij ov om snelheid. Je wil als reiziger comfortabel en snel op je plaats van bestemming komen. Dan moet je er voor zorgen dat je niet hoeft te wachten op het autoverkeer of fietsers. Je moet lekker door kunnen rijden.'

Volgens hem zijn deze ambitieuze plannen — meer mensen laten reizen met het ov en de fiets — keihard nodig. 'We groeien als stad namelijk ongeloflelijk hard, naar 600.000 mensen: 100.000 erbij. Dat betekent dat je de schaarse ruimte in je stad goed moet gebruiken. Dan is het openbaar vervoer ontzettend efficiënt: veel mensen per toestel. Als iedereen in de auto zou rijden, zou het hier continu vaststaan. Daarom is het belangrijk om het alternatief zo goed te maken.'

Automobilist niet vergeten

Maar de automobilist mag niet worden vergeten, benadrukte de VVD donderdagavond. 'Ik heb ook geen hekel aan de auto', reageert Van Asten. Hij noemt het amendement van de VVD — om er voor te zorgen dat de auto ook een plek in de stad houdt — prima. Hij kan het idee om een goede Park & Ride-zone aan de rand van de stad te creëren 'van harte omarmen'. 'Dat is precies wat we willen gaan doen.'

