Fons Groenendijk: 'We hebben iets recht te zetten tegen Fortuna'

ADO Den Haag verloor vorige week donderdag in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker op pijnlijke wijze met 3-0 van Fortuna Sittard. Zaterdagavond reist de ploeg van trainer Fons Groenendijk opnieuw af naar Sittard, maar dan voor een wedstrijd in de Eredivisie. De revanchegevoelens in Den Haag zijn groot.

ADO leek afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen lange tijd op een overwinning af te stevenen, maar twee minuten voor tijd viel alsnog de gelijkmaker voor Heerenveen. Desondanks pakt ADO daarmee wel vier punten in de wedstrijden tegen achtereenvolgens Vitesse en Heerenveen. Maar toch overheerst nog steeds enigszins het nare gevoel van de verloren bekerwedstrijd tegen Fortuna.

Verwachting Fons Groenendijk:

'We moeten iets rechtzetten tegen Fortuna, dat zijn we verplicht. We hebben daar een pijnlijke nederlaag geleden, dus ook naar onze eigen fans hebben we iets recht te zetten. We moeten een voorbeeld nemen aan ons spel in de wedstrijd tegen Vitesse, maar zeker ook aan fases in de wedstrijd tegen Heerenveen. Die lijn moeten we doortrekken en dan denk ik dat wij tegen Fortuna een goede kans hebben.'

Fons Groenendijk spreekt zich ook uit over de positie onder de lat. 'Feit is dat Luuk Koopmans het prima heeft gedaan en Robert Zwinkels best een tijdje met zijn knie gesukkeld heeft. Nu is hij weer fit, maar hij heeft natuurlijk lange tijd geen wedstrijd meer gespeeld. Dus wellicht zal er voor Robert in de interlandbreak een wedstrijd aankomen. Maar, we zijn wel tevreden over wat Luuk heeft gedaan, dus we zien op dit moment geen reden om dat gelijk terug te draaien nu Robert terug is.'

Vermoedelijke opstelling:

Vlak voor het sluiten van de transfermarkt werd Thom Haye aan de ADO-selectie toegevoegd. Tot nu toe komt hij nog niet in de plannen van Groenendijk voor. Waar komt dit vandaan?

'Het is heel simpel. Als je op dit moment als nieuwe speler nog niet speelt, dan betekent dat dus wij meer van je vragen en meer van je willen zien. Je moet dus zorgen dat je beter bent dan de speler die er staat. Gelijkwaardig zijn is niet genoeg. Je moet elke dag laten zien wat je wil', aldus Fons Groenendijk.

Over Milan van Ewijk, die al drie wedstrijden op rij ontbreekt, zegt Fons Groenendijk het volgende: 'We zijn voorzichtig met Milan. Hij komt van de amateurs en gaat van drie keer trainen per week naar zeven keer trainen. Je speelt zware wedstrijden tegen Idrissi en Tadic bijvoorbeeld. We hebben allemaal gezien dat hij dat goed heeft gedaan, alleen merken wij de laatste weken dat het niet meer vanzelf ging, dat hij wat klachten had. En dan moet je voorzichtig zijn. Je wil zo’n jongen niet kapot maken. We kunnen hem nog hard gebruiken en hij gaat ongetwijfeld nog zijn wedstrijden spelen. Maar op dit moment is hij niet honderd procent en dan moet je hem even in de luwte zetten'.

Uitgelicht:

De laatste keer dat ADO op bezoek in Sittard van Fortuna wist te winnen, heette ADO nog FC Den Haag. In het seizoen 1991/1992 werd er met 0-1 gewonnen. Het Haagse doelpunt werd gemaakt door Edwin Purvis. Helaas zijn er van deze wedstrijd geen beelden beschikbaar.

Een wedstrijd die veel recenter werd gespeeld eindigde zoals het begon: 0-0. Fortuna speelde na een rode kaart lange tijd met tien man, maar ADO wist hiervan niet te profiteren.

Volg Fortuna Sittard - ADO Den Haag live bij Omroep West:

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en ADO Den Haag is zaterdagavond live te volgen via Radio West (89.3 FM). Vanaf 19.40 uur doen verslaggevers Haniff Harharah en Pim Markering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.