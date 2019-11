Toezicht van provincie of niet: 'Den Haag blijft baas over eigen financiën'

De gemeente Den Haag is 'baas in eigen huis en blijft dat ook'. Dat zegt de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD, financiën). Het extra toezicht van de provincie Zuid-Holland op de financiën, betekent niet dat de gemeente zelf niets meer heeft te zeggen. 'We hoeven niet iedere uitgave voor te leggen aan de provincie.'

Een maand geleden werd duidelijk dat de collegecrisis in Den Haag tot gevolg heeft dat Den Haag onder verscherpt toezicht komt te staan van de provincie. Gemeenten moeten namelijk voor 15 november een door de gemeenteraad goedgekeurde begroting inleveren. Dat gaat Den Haag niet redden omdat VVD, D66 en GroenLinks met CDA en PvdA onderhandelen over een nieuwe coalitie, inclusief aangepaste begroting.

Inmiddels is er overleg geweest met Zuid-Holland, aldus Revis. Hij belde onder meer met gedeputeerde en partijgenoot Floor Vermeulen. Die zou 'begrip' hebben voor de ontstane situatie.

Zwaar weer

Omdat Den Haag geen begroting indient vanwege de collegecrisis en niet omdat de stad in financieel zwaar weer is beland, is de provincie coulant, liet Revis doorschemeren. 'Binnen het plafond van de huidige begroting kunnen gewoon uitgaven worden gedaan. Maar als we een beetje vaart maken, halen ze dat verscherpte toezicht er weer van af.'

De wethouder moest tijdens de gemeenteraadsvergadering een toelichting geven over de rol van de provincie, omdat Hart voor den Haag/Groep de Mos vreest dat Den Haag niets meer te zeggen heeft over de eigen portemonnee. Raadslid Ralf Sluijs: 'We moeten voor iedere euro die we willen uitgeven met hangende pootjes naar de provincie.'

Volgens hem is dat nergens voor nodig. Hij wees erop dat het college, waarvan zijn partij eerst nog deel uitmaakte, gewoon een begroting heeft ingediend. Die moet met hem ‘met spoed’ worden behandeld, zodat de provincie geen rol meer heeft.

Balk in uw eigen ogen

VVD-fractieleider Frans de Graaf wees Sluijs er echter op dat het diens partij was, waardoor alle problemen ontstonden. 'Volgens mij ziet de heer Sluijs het over het hoofd dat het Groep de Mos is geweest bij wiens wethouders een inval is geweest door de rijksrecherche. Dat het Groep de Mos is geweest die vervolgens het Openbaar Ministerie beschuldigde van karaktermoord. U heeft heel grote woorden over voor de splinter in de ogen van een aantal andere partijen, maar de balk in uw eigen ogen vergeet u.'

Kritiek die volgens Sluijs niet terecht is, omdat het de andere partijen waren die een motie van wantrouwen indienden tegen de wethouders van Hart voor Den Haag en zijn partij zelfs bereid was om andere bestuurders te leveren. 'U bent het geweest die het vertrouwen in ons heeft opgezegd.'

Nauwelijks steun

Maar Sluijs kreeg verder nauwelijks steun voor zijn voorstel om de 'oude begroting' snel in te dienen. Zelfs de PVV, die Hart voor Den Haag tot nu toe steeds heeft gesteund in de perikelen met de wethouders, voelde daar weinig voor. Fractievoorzitter Sebastian Kruis: 'Die begroting is vergiftigd door GroenLinks. Vol met linkse drab en groene drek. We zouden beter af zijn met een begroting waaraan GroenLinks niet heeft gesleuteld.'

Revis verklaarde nog wel dat er sprake is van een ‘situatie die we liever niet hadden gezien’, maar verzekerde ook dat er alles aan wordt gedaan om zo snel mogelijk een nieuwe begroting klaar te kunnen hebben.