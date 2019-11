VVSB recht de rug en wordt weer een 'vechtmachine'

VVSB uit Noordwijkerhout is bezig met een indrukwekkende reeks in de derde divisie zaterdag. De ploeg van Eric Meijers verloor in de voorgaande tien duels slecht één keer. De pijn van de degradatie uit de tweede divisie is langzaam gesleten.

'Ik heb die pijn lang gemerkt ja', zegt VVSB-trainer Eric Meijers. 'De pijn zat zowel binnen de spelersgroep als binnen de hele club. We hebben tien jaar lang op het hoogste niveau gespeeld en als je dan een stap terug moet doen, is dat natuurlijk niet leuk. We hebben nu onze rug gerecht en je ziet nu dat er weer een vechtmachine op het veld staat.'

Die machine draaide op volle toeren in de laatste wedstrijd tegen ONS Sneek, waar met 7-1 gewonnen werd. Zaterdag wacht een zwaardere klus als DVS '33 Ermelo op bezoek komt. De bezoekers gaven vorig seizoen al aan dat ze heel graag willen promoveren naar de tweede divisie, net als VVSB. 'Wij hebben uitgesproken dat we bovenin mee willen doen', zegt spits en nieuwkomer Felitciano Zsusschen. 'We zijn nu op de goede weg en ik hoop dat we deze lijn kunnen doortrekken.'

Toekomst nog ongewis

Ook Eric Meijers maakt geen geheim van de ambities van de club. 'Natuurlijk willen we zo snel mogelijk terug naar de tweede divisie, maar als je kijkt naar de concurrentie dit seizoen, dan ben je niet zomaar terug.'

Meijers staat precies een jaar aan het roer van VVSB. In juni 2020 loopt zijn verbintenis af en Meijers weet nog niet of hij langer bij de Noordwijkerhouters blijft. 'We hebben een oriënterend gesprek gehad en voor mij ligt op dit moment nog alles open. Ik wil het liefst zo hoog mogelijk trainen en waar dat is, dat maakt me niet zoveel uit. De Bollenstreek bevalt me prima. We zullen zien wat de toekomst gaat brengen. Ik kan er op dit moment nog geen zinnig woord over zeggen.'

