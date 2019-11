Zoetermeer sluit Club Cobra en wil vergunningen Club Magnum weigeren

Club Cobra in Zoetermeer moet de komende twee weken dichtblijven. De politie doet in die periode onderzoek naar de schietpartij die donderdagmiddag bij de club plaatsvond. Na die twee weken neemt de gemeente een besluit over verdere maatregelen. Ook maakte burgemeester Charlie Aptroot vrijdag bekend dat hij van plan is om Club Magnum, een andere uitgaansgelegenheid in Zoetermeer, de exploitatievergunning te weigeren.

Het uitgaansleven van Zoetermeer wordt al lange tijd gekenmerkt door schietpartijen. Twee weken geleden deed de politie ook al onderzoek naar een mogelijke schietpartij bij Club Cobra. Burgemeester Aptroot sloot de uitgaansgelegenheid toen ook al voor twee weken, maar uit nader onderzoek van de politie bleek enkele dagen later dat er mogelijk toch geen sprake was van een schietpartij, waarna de burgemeester de zaak afdeed met een waarschuwing en de club weer open mocht.

Aptroot wilde Club Cobra eerder al voor een jaar sluiten na een schietpartij in februari. Dit mocht echter niet van de rechtbank, die oordeelde dat de club maximaal een half jaar dicht mocht. Op de Facebookpagina Club Cobra werd vorige week gemeld dat de club per 1 januari 2020 definitief sluit.

Club Magnum

Club Cobra is niet de enige Zoetermeerse uitgaansgelegenheid die te maken heeft met schietpartijen. Burgemeester Aptroot sloot Club Magnum in september ook al voor een half jaar nadat de club in een jaar tijd twee keer beschoten is en er tot twee keer toe een handgranaat werd gevonden.

De gemeente Zoetermeer maakte vrijdag ook bekend dat het van plan is om de drank- en horecavergunning van Club Magnum in te trekken. Ook is het van plan om de aangevraagde exploitatievergunning te weigeren. Het is voor het eerst dat de gemeente voor deze maatregel kiest.

Vergunning weigeren

De gemeente Zoetermeer voerde de exploitatievergunning dit voorjaar in. Bestaande horecagelegenheden hoefden deze vergunning niet aan te vragen, tenzij ze te maken krijgen met geweld. Vandaar dat Club Magnum deze vergunning aan moest vragen. Na een advies van het Landelijk Bureau Bibob, de overheidsorganisatie die adviseert over mogelijk misbruik van vergunningen, wil de gemeente deze vergunning weigeren. Club Magnum heeft twee weken de tijd om haar mening hierover te geven, waarna de burgemeester een definitief besluit moet nemen.

Het is niet de enige juridische zaak waarin Club Magnum en de gemeente tegenover elkaar staan. Eigenaar Alper Bulduk heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente omdat de club het niet eens is met de sluiting van een half jaar. Volgens de eigenaar misbruiken concurrenten het beleid van de gemeente om zijn zaak gesloten te krijgen. De verwachting is dat de rechter volgende week uitspraak doet in dit kort geding.