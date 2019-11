Tom Beugelsdijk raakt stempel van notoire kaartenpakker kwijt

Beugelsdijk vervolgt: 'Voetbal is een teamsport. Als er iets met het team gebeurt, dan wil ik helpen en kom ik er bij. Maar je weet dat dat geen zin heeft. Ik houd rekening met mijn emotie. Ik ben een emotionele jongen, ik doe uitspraken, maar ik ben daar op gaan letten. Je mag geen wegwerpgebaren maken.'

De 29-jarige verdediger pakt dus minder kaarten, maar heeft zijn harde, maar faire speelstijl, niet veranderd. 'Ik ben fitter en bewuster. Probeer te kijken naar de situatie en besluit dan wel of geen tackle te doen. Ik ben gewoon bewuster, ik kan niet alles alleen doen, ondanks dat ik dat altijd graag wil doen.'

Record

Vorig seizoen pakte Beugelsdijk in totaal twaalf gele kaarten. Lange tijd was hij in de race om het record 'meeste gele kaarten in een seizoen' alleen op zijn naam te schrijven. 'Iedereen had het er vorig jaar over. Hee, jij hebt toch twaalf gele kaarten. Wanneer komt die dertiende? Ze vinden het allemaal leuk, maar ik vind het helemaal niet leuk en ben er niet trots op. Ik wil dat record niet en met schorsingen dupeer ik ook het team. Ik wil gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen.'

In het boek 'Je komt Den Haag niet uit' van Tijl Beckand laat Beugelsdijk optekenen dat, wanneer hij ooit een zoon krijgt die scheidsrechter wil worden, dat gaat proberen te voorkomen. Is de aversie van Beugelsdijk tegen arbiters zo groot?

'Nee, dat is juist heel anders bedoeld. Ik wil hem daar in beschermen. Ik heb heel veel respect voor scheidsrechters, maar als mijn zoon in 'de Kuip' fluit en hij geeft een penalty aan de tegenstander, dan is de scheidsrechter de pineut en schreeuwen vijftigduizend mensen kwetsende dingen. Dat gebeurt in bijna alle stadions. Dat wil ik mijn kind niet aandoen. Ik zou dan het hele stadion achterna gaan, dat heb ik er wel voor over.'

