Natuurclubs zien niets in openstellen strand voor fietsers en paarden

'Wat een mooi strand he, het is genieten hier', zegt Wim van Rijnswou als hij met zijn mountainbike over het strand komt aanrijden. Wim doet niets liever dan over het strand mountainbiken, ook al mag het eigenlijk niet. 'Het fietsen op het strand geeft mij veel rust. Voor de wind uit zoevend of tegen de wind in beukend. Heerlijk dat je je eigen krachten en lichaam kan voelen. Eén met de natuur.'

Wim van Rijnswou. | Foto: Omroep West

Voorheen werd fietsen op het strand gedoogd, maar sinds twee jaar is het beleid veranderd en zijn fietsers niet meer welkom. Daarnaast mogen ruiters bij de oprit Langevelderslag niet meer het strand op. De gemeenteraad wil daar nu verandering in brengen en fietsers en paarden toestaan.

'Uniek gebied in Nederland'

Maar natuurclubs denken er anders over. Stichting Duinbehoud en de VNVN zien het strand liever zonder fietsers en paarden. Vooral omdat er op de grens van Noordwijk en Zandvoort een bijzonder natuurgebied is: Noordvoort.

'Het hele Noorderstrand van Noordwijk moet fietsvrij en paardvrij blijven, dat is een uniek gebied in Nederland, zelfs in West-Europa. Er zijn weinig van dit soort mooie rustgebieden', zegt Gab de Croock van de Noordwijkse natuurvereniging. 'Maar we moeten zeker niet aan het gebied Noordvoort komen. Dat moet echt een rustgebied blijven.'

'Het gaat met name om de rust'

Ze maken dan ook bezwaar tegen de beslissing van de gemeenteraad om fietsers en paarden toe te staan. 'Het gaat met name om de rust voor de dieren op het strand: de vogels en de zeehonden.'

En dat is niet het enige: paarden rijden volgens de natuurclubs het strand kapot en fietsers en paarden zouden wandelaars belemmeren.

'Strand herstelt zich snel'

Fietsers en ruiters snappen niets van de bezwaren. 'Gelukkig herstelt het strand zich twee keer per dag vanzelf, dat heet vloed. Daarna is het strand weer helemaal netjes', zegt ruiter Lisanne Meijer. Ze startte afgelopen voorjaar een petitie om paarden weer toe te staan bij de oprit Langevelderslag en rijdt graag met haar paard over het strand. 'Daarnaast schrikken paarden en vogels volgens mij niet zo van elkaar. Ook zeehonden blijven gewoon liggen als je er voorbij rijdt, dus ik zie het probleem niet zo.'

Foto: Lisanne Meijer

Wim van Rijnswou beaamt dat. 'Ik vraag me af of een vogel meer last heeft van een fietser of een wandelaar die langsgaat, ik zie dat verschil niet echt.'

Agenda gemeenteraad

In december staan de bezwaren van de natuurclubs op de agenda van de gemeenteraad. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat het college zich beraadt over de fietsers en paarden op het strand.