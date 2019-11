Gezocht: foto's van de Tweede Wereldoorlog voor 75 jaar bevrijding

Het startsein voor de zoektocht 'Tweede Wereldoorlog in 100 foto's' wordt maandagmiddag gegeven door Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, in Museum Rotterdam. 'Nu de periode van oorlog en bezetting steeds verder weg ligt en er steeds minder mensen zijn die het na kunnen vertellen, worden de beelden die het verleden zichtbaar en voorstelbaar maken steeds belangrijker', vertelt Pieter-Jan Oddens namens het project.

'Zuid-Holland is de provincie waar veel beeldmateriaal van bekend is maar we zijn benieuwd of er meer unieke foto's bij mensen thuis liggen. Familieleden die wellicht nog een doos op zolder hebben staan.'

Bevrijdingsfeest in Den Haag. Leden van de Prinses Irenebrigade bij het Haagse stadhuis. | Foto: Nationaal Archief

Foto's tijdens de oorlog

Het oorlogsdocumentatiecentrum NIOD is één van de vijf initiatiefnemers voor dit project, samen met het Veteranenfonds, het Platform WO2 en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 'Van de bevrijding bestaan veel foto's maar we zijn met name op zoek naar foto's die gemaakt zijn tijdens de oorlog. Van bijvoorbeeld de Hongerwinter of andere interessante gebeurtenissen.'

Van de ingezonden foto's in Zuid-Holland wordt een selectie gemaakt en worden de vijftig meest bijzondere of opmerkelijke foto's geselecteerd. Deze maken vervolgens kans om deel uit te maken van de nationale fotocanon die zal bestaan uit honderd foto's die een uniek beeld geven van de Tweede wereldoorlog.

Duitse krijgsgevangen met alleen nog persoonlijke bezittingen, worden met paard en wagen uit Den Haag afgevoerd. | Foto: Nationaal Archief

Uniek en onbekend

Tot en met 18 december worden inwoners van Zuid-Holland gevraagd hun foto's in te sturen via de speciale website. 'Wij zijn erg benieuwd naar het beeldmateriaal dat deze zoektocht zal opleveren', aldus Oddens. 'Wie weet komen er meer unieke en onbekende beelden naar boven.'

Dit artikel verschijnt op de speciale webpagina van Omroep West, 75 jaar vrijheid. Meer artikelen vindt u op deze pagina en op de website www.75jaarvrijheid.nl, een initiatief van de regionale omroepen.