Maasdijker langer vast voor drugshandel en witwassen

Drugslab in Driebruggen ontmanteld | Foto: AS Media

In het onderzoek naar de drugshandel werd in 2017 een drugslab in Driebruggen gevonden. Dit jaar is er ook een drugslab bij een varkensboerderij in Wuustwezel (België) ontdekt, daarbij zijn zeven mannen uit België, Nederland, Mexico en Colombia opgepakt. In de loods stond een compleet lab voor het maken van meth-amfetaminen en het omzetten naar crystal meth. Er lag vier kilo crystal meth ingepakt.

Tijdens huiszoekingen vorige maand zijn zes huiszoekingen gedaan in Maasdijk en Tilburg. In België zijn een villa en een grote bronzen stier uit de tuin in beslag genomen. Daarnaast heeft de politie vier auto's, drie vuurwapens, twee schilderijen, juwelen en waardepapieren meegenomen.

