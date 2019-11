Shaquille Pinas: 'Fortuna bij de strot pakken en niet meer loslaten'

Shaquille Pinas is dit seizoen een vaste waarde in het hart van de verdediging van ADO Den Haag. Naast de meer ervaren Tom Beugelsdijk groeit de 21-jarige Pinas in zijn rol. Hij aast samen met zijn medespelers op revanche tegen Fortuna.

Na een aantal zware weken lijkt ADO met de overwinning op Vitesse en het gelijke spel tegen Heerenveen de stijgende lijn te pakken te hebben. Pinas zegt veel te leren van de fase waarin ADO zit. 'Je verliest, maar je weet ook dat het niet altijd terecht is. Het zat gewoon niet mee. Nu wacht Fortuna en dat is ook weer een mooie wedstrijd.'

'Het gevoel van revanche leeft heel erg in de groep. We zijn erop gebrand om Fortuna bij de strot te pakken en niet meer los te laten. Vorige week hebben we het in de tweede helft laten gaan door met 3-0 te verliezen, terwijl we in de eerste helft gewoon goed speelden', vertelt Pinas.

Beugelsdijk

Tom Beugelsdijk en Pinas zijn twee verschillende soorten spelers, maar Pinas kan daardoor wel genoeg van Beugelsdijk leren en andersom. 'Tom is meedogenloos, hard, goed met z’n kop. Ik kan weer wat makkelijker voetballen, maar dat meedogenloze kan ik dan weer van hem leren.'

'Vroeger keek ik altijd al naar de wedstrijden van Tom. Wat niet veel mensen weten is dat Tom onder mijn vader heeft gespeeld. Mijn vader heeft hem getraind toen hij stage liep bij Feyenoord. Mijn vader vond hem toen ook al een harde verdediger.'

Live bij Omroep West

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en ADO Den Haag is zaterdagavond live te volgen via Radio West (89.3 FM). Vanaf 19.40 uur doen verslaggevers Haniff Harharah en Pim Markering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.

