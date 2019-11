Haagse partijen willen spoeddebat over bestorming Kick Out Zwarte Piet-bijeenkomst

De politieke partijen NIDA en de Haagse Stadspartij hebben een spoeddebat in de Haagse gemeenteraad aangevraagd over het verstoren van een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag. Dat schrijft NIDA op Twitter.

De landelijke bijeenkomst van de actiegroep was vrijdagavond in een pand in de Beatrijsstraat in Den Haag. Terwijl zo'n zeventig personen binnen waren, werden er buiten volgens de politie onder meer ramen van auto's en het gebouw vernield. Ook zou er brand zijn gesticht. Fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz van NIDA noemt het op Twitter 'racistische intimidatie'. NIDA en de Haagse Stadspartij waren zaterdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.

De PVV in Den Haag, die pro-Zwarte Piet is, is voorstander van een spoeddebat. Fractievoorzitter Sebastian Kruis vindt het goed om hier eens met spoed met de burgemeester over te praten. 'Dan kunnen we meteen bespreken hoe het komende zaterdag met de intocht gaat. We hebben al gezegd dat we geen demonstraties willen in de omgeving van de intocht. En we willen zeker weten dat die ook direct verdwijnen als ze er wel zijn.'

Geen geweld

Kruis noemt de gebeurtenis van vrijdagavond 'met geen pen te beschrijven'. 'Wij staan honderd procent achter Zwarte Piet, maar er mag niet worden opgeroepen tot geweld. Iedereen moet in veiligheid kunnen vergaderen.' Hij vindt dat geweld de traditie beschadigt. 'Als we met z’n allen staan voor Zwarte Piet, dan is het veel sterker om dat op een leuke manier duidelijk te maken.'

Volgens KOZP zijn voorstanders van Zwarte Piet verantwoordelijk voor de bestorming. 'Ik heb echt geen woorden voor wat er is gebeurd', zegt KOZP-voorman Jerry Afriyie. 'Rond de zestig man met gezichtsbedekkende kleding probeerden ons congres binnen te stormen met knuppels, zwaar vuurwerk en andere wapens. En toen dat niet lukte hebben ze alle ramen en auto's die in de omgeving waren vernield. Allemaal omdat een traditie die voor alle kinderen een feest hoort te zijn niet voor alle kinderen een feest mag zijn.'

'Doe fakking iets'

Volgens Afriyie was een bestorming als vrijdagavond het 'allerstomste dat je kan doen'. 'Je motiveert ons juist! De komende weken gaan wij tijdens meer dan twaalf intochten met racistische karikaturen van zwarte mensen onze stem krachtiger dan ooit laten horen, voor #2020zwartepietvrij!'

De actiegroep richt zich tot de politiek, omdat het 'recht op vergadering is geschaad'. Afriyie: 'Doe fakking iets met je we zijn neutraal. If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.'

'Totale malloten'

Vanuit de landelijke politiek wordt inmiddels ook op de gebeurtenis gereageerd. 'Een pand bestormen met vuurwerk, mensen intimideren, is niet het verdedigen van een Nederlandse traditie', schrijft Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. 'Het is een regelrechte aanval op wie wij als land zijn.'

En Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) roept premier Rutte op 'dit soort haatgeweld van totale malloten' keihard te veroordelen.

